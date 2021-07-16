شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: غابات الأمازون تزيد من الاحتباس الحرارى بعد إزالة أشجارها والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يؤدي هذا التحول إلى زيادة أزمة الاحتباس الحراري، مما يؤدي إلى زيادة الظواهر الجوية المتطرفة، ويقول الفريق "كل عام يزداد الأمر سوءًا".
وجد الباحثون من خلال الملاحظات المكثفة، أن جنوب شرق الأمازون، حوالي 20% من المنطقة بأكملها، تحول إلى مصدر كبير لثاني أكسيد الكربون.
وقالت الباحثة الرئيسية البروفيسور لوسيانا جاتي، إن إزالة الغابات وتغير المناخ الإقليمي يهددان قدرة الكربون في الغلاف الجوي على الحد من الكربون في الغابات المطيرة.وفقدت ملايين الأشجار، مما يعني أنها لم تعد قادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء أثناء نموها، وبدلاً من ذلك تطلق ثاني أكسيد الكربون لأنها تموت بسبب الحرائق وقطع الأشجار.
وهذا يزيد من إعاقة جهود الأمم المتحدة للحفاظ على متوسط درجات الحرارة العالمية من الارتفاع بأكثر من 3.6 فهرنهايت فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2100، وهو رقم تشير بعض الدراسات إلى أننا قد نتجاوزه في العقد المقبل.
وتمثل الأمازون أكبر مساحة من الغابات الاستوائية على هذا الكوكب، حيث تلعب الأوراق الخضراء دورًا حيويًا في تخزين الكربون في الغلاف الجوي، ويقومون بتحويل غازات الاحتباس الحراري من خلال عملية التمثيل الضوئي إلى كربوهيدرات تنتهي في جذوع الأشجار وفروعها، لتكون بمثابة "حوض كربون".
ومع ذلك، فإن الدراسة الجديدة، التي نشرها علماء المناخ البرازيليون في Nature، تلقي ضوءًا جديدًا على تأثير البشر على المنطقة الحيوية وانعكاس عملها.