شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تستخدم ميزة Powerwash لمسح كل شىء على Chromebook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا توقف جهاز Chromebook عن العمل أو كنت تريد ببساطة محو جميع بياناتك، فيجب عليك استخدام ميزة Powerwash لجهاز Chromebook، وستحذف كل شيء عليه، وإليك كيفية استخدام الميزة، وفقا لما ذكره "business insider".

هذا سيؤدي إلى مسح كل شيء على جهازك والتطبيقات والملفات المضمنة، فتأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك قبل استخدام Powerwash .

1. اضغط فوق الوقت في الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة لفتح قائمة الإعدادات السريعة.

2. اضغط فوق رمز الترس بالقرب من الزاوية العلوية اليمنى من هذه القائمة لفتح قائمة الإعدادات الكاملة بجهازك.

3. في الشريط الجانبي الأيسر، اضغط فوق "خيارات متقدمة" للكشف عن المزيد من الخيارات، ثم اضغط فوق "إعادة تعيين الإعدادات".

4. ستجد خيار Powerwash، اضغط فوق إعادة تعيين، ثم إعادة التشغيل في النافذة المنبثقة التي تظهر.

كما ستتم إعادة تشغيل جهاز Chromebook تلقائيًا، وبمجرد إعادة تشغيله، سيتم استبدال شاشة القفل بشاشة تسمى إعادة تعيين جهازChromebook.

5. اضغط فوق Powerwash في الركن الأيمن السفلي، ثم اضغط فوق متابعة.

سيستغرق جهاز Chromebook بضع لحظات لمحو جميع بياناتك، وبمجرد الانتهاء من ذلك ، ستتم مطالبتك بإعداده مرة أخرى، تمامًا كما فعلت عندما حصلت عليه لأول مرة.

وهناك طريقة أخرى هى:

1.سجل الخروج من Chromebook واضغط على Ctrl + Shift + Alt + R.

2. حدد إعادة التشغيل، ثم Powerwash.

بمجرد تأكيد رغبتك في مسح بياناتك، انتظر حتى تتم إعادة تعيين جهاز الكمبيوتر وإعادة تشغيله، وبمجرد القيام بذلك، قم بإعداد جهاز Chromebook مرة أخرى.