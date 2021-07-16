شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين ساعة نينتندو الذكية وساعة أبل؟ والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحتوي الساعة التي يبلغ قطرها 45 ملم على جهاز مدمج لمعدل ضربات القلب، وبوصلة، ومقياس تسارع، كما أنها مقاومة للماء حتى عمق 5 ضغط جوي، أو 50 مترًا، وتدوم البطارية ما بين 6 و 20 ساعة، حسب الاستخدام.
ويرحب بك ماريو بتحية ترحيب في الصباح، ويتم تشغيل المزيد من الرسوم المتحركة على الاتصال الهاتفي عندما يصل الشخص إلى عدد خطواته اليومية، وتظهر شخصيات جديدة، وتشتمل الساعة أيضًا على شعارات Mario 'M' على التاج، والأزرار والإطارات، بالإضافة إلى زوج من الأحزمة الجلدية والمطاطية باللونين الأحمر والأسود.
وتمتلك شركة أبل مجموعة من الساعات الذكية الرائعة والتى يتجاوز عددها حتى الآن 7 إصدارات مختلفة، حيث اعتادت الشركة كل عام على طرح إصدار جديد، وتشمل على مستشعر بصري لنبض القلب من الجيل الثانى، و إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاض، و طوارئ SOS3 وميزة اكتشاف السقوط، وكذلك مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً، وبوصلة ومقياس ارتفاع بارورمتري.