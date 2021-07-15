شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتحقق من تشغيل تطبيق Mac على Rosetta أو M1. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الإصدار الأصلي لتطبيق M1 أداء أفضل، إذا كنت قد حصلت مؤخرًا على جهاز Macbook Air يعمل بنظام M1 ، وكنت متحمسًا لإعداده بعد مشاهدة العديد من مقاطع الفيديو التي تتدفق على الكمبيوتر المحمول، وكذلك ترحيل جميع تطبيقات وملفات من جهاز MacBook Air القديم الذي يعمل بنظام Intel، وأدركت أن بعض هذه التطبيقات ربما تعمل على Rosetta 2 - برنامج محاكاة Apple لتشغيل التطبيقات المستندة إلى المعلومات على جهاز Mac الجديد وفقا لما نقله TheNextWeb.

إليك كيفية التحقق مما إذا كان التطبيق يعمل على بنية Rosetta أو M1 الأصلية:

أظهر بحث Spotlight عن طريق الضغط على Command + Space على M1 Mac الخاص بك.

اكتب "مراقب النشاط"، واضغط على العودة.

سترى مربع حوار مع معلمات تطبيقات مختلفة.

انقر فوق قسم وحدة المعالجة المركزية في الشريط العلوي.

بمجرد تحميل القسم ، سترى عمودًا باسم "النوع".

إذا كان التطبيق يقول "Intel" تحت ذلك ، فيجب عليك تنزيل الإصدار الأصلي إذا كان متاحًا.