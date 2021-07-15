تكنولوجيا: توقعات بإتجاه هواوي لإستخدام معالجات كوالكوم في سلسلة P50

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه العملاق الصيني نقص في مخزون رقاقات Kirin في الفترة الأخيرة، ومع إستعداد الشركة لإطلاق سلسلة P50 قد تتجه هواوي للإعتماد على رقاقات كوالكوم لدعم الإصدارات الجديدة.

أدت القيود الأمريكية على هواوي إلى تناقص محزون الشركة من معالجات Kirin 9000 بشكل واضح في الفترة الأخيرة، حيث لن يدعم المخزون الحالي سلسلة هواتف P50 كاملة، لذا تتجه الأنظار لشركة كوالكوم التي قد تدعم بعض إصدارات هواوي هذا العام.

ولقد أدت القيود الأمريكية إلى تحديد الكثير من سلاسل التوريد الخاصة بشركة هواوي، حيث بدأت العقبات مع القيود التي منعت الشركات المصنعة لتكوينات المعالجات من دعم هواوي بتكوينات جديدة، مما أدى إلى توقف إنتاح العملاق الصيني في النهاية.

أيضاً عجزت هواوي عن الإستمرار في إنتاج معالج Kirin 9000، مما أدى إلى تناقص مخزون الشركة، من جانب أخر يكشف الإتجاه إلى معالجات كوالكوم عن بعض الجوانب السلبية في إفتقار الإصدارات المخصصة لهواوي لميزة الإتصال بشبكات 5G.

وتشير التوقعات إلى أن هواوي تخطط لدعم الإصدار الرئيسي P50 بمعالج كوالكوم Snapdragon 888 4G، على أن يتم إطلاق المعالج بشكل رسمي في منتصف أغسطس.

كما يدعم معالج Kirin 9000 إصدار Pro من سلسلة P50 المرتقبة، أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن هواوي ستتجه لإستخدام معالجات كوالكوم بشكل كامل بعد إنتهاء مخزون الشركة من معالجات Kirin 9000.

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