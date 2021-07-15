تكنولوجيا: سلسلة Galaxy Watch4 تنطلق بمعالج سامسونج الجديد Exynos W920

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التقارير التي جاءت من SamMobile خطط العملاق الكوري لدعم سلسلة Galaxy Watch4 المرتقبة بمعالج الشركة الجديد Exynos W920.

يأتي معالج سامسونج الجديد Exynos W920 بترقية وتحسينات كبيرة في الآداء عن المعالج السابق، على أن يدعم الإصدار الجديد سلسلة ساعات Galaxy Watch4 المرتقبة بشكل كامل.

ولقد تميزت إصدارات سامسونج السابقة من الساعات الذكية بمعالج Exynos 9110 الذي يأتي بدقة تصنيع 10 نانومتر.

أيضاً كشفت تسريبات أخرى عن بعض تفاصيل رقاقة معالج Exynos W920، حيث يأتي بآداء أسرع 1.25مرة عن الإصدار السابق Exynos 9110، كما يدعم الإصدار الجديد عرض إنسيابي للجرافيك بكفاءة أعلى 8.8 مرة عن الإصدار السابق.

ويأتي المعالج الجديد بذاكرة عشوائية 1.5 جيجا بايت رام وهي ترقية إضافية لساعات Galaxy الذكية، أيضاً تجلب ساعات Galaxy Watch4 الذكية نظام تشغيل جوجل watch OS الذي يدعم الساعات بآداء أفضل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث المرتقب عقده في 11 من أغسطس.

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