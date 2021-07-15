شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: استعادة تصميم علامة تبويب سفارة القديمة بالإصدار التجريبى الثالث لـiOS 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الإصدار التجريبي الثالث للمطورين لنظام التشغيل iOS 15 و iPadOS 15 و macOS Monterey، والمفتاح من بين التغييرات التي يجلبونها هو مجموعة من التحديثات لمتصفح Apple. يتلقى Safari بعض تحديثات التصميم، بما في ذلك سهولة الوصول إلى مجموعات إعادة التحميل والمشاركة و Tab في macOS Monterey ، بالإضافة إلى ميزات التنقل المحسّنة في iOS 15 حسبما نقل موقع Engadget.

كان أحد التغييرات في الإصدار التجريبي من macOS Monterey هو إزالة شريط علامات التبويب. أشار الخبير التقنى Devindra Hardawar إلى أنه في حين أن القائمة الجديدة في مكانها سمحت لشركة Apple بتخصيص المزيد من مساحة الشاشة لمحتوى موقع الويب، فقد جعلت الفرز عبر علامات التبويب الخاصة بك فوضويًا ومملًا، مع الإصدار التجريبي اليوم ، أعادت شركة Apple شريط Tab المستقل، والذي سيتم تمكينه افتراضيًا، كما كان في Big Sur.

بالإضافة إلى ذلك، ددستحصل أيضًا على وصول بنقرة واحدة إلى عناصر التحكم بما في ذلك إعادة التحميل والمشاركة ، بالإضافة إلى الوصول إلى ميزات جديدة مثل مجموعات علامات التبويب من شريط الأدوات، إذا كنت تحب القائمة الرفيعة التي تمنحك مساحة أكبر للتصفح، فلا يزال بإمكانك اعتمادها، وقد قامت Apple بتحسين ذلك لتسهيل رؤية عناوين الصفحات أثناء قيامك بجمع المزيد من علامات التبويب.

وستأتي هذه التغييرات أيضًا إلى iPadOS في تحديث تجريبي مستقبلي ، وهو أمر جيد حيث كان هناك انتقادات لإزالة شريط علامات التبويب.

في نظام التشغيل iOS 15، تم تعديل Safari من Apple لتسهيل استخدامه بيد واحدة، عندما تقوم بإدخال بحث، سيظهر أعلى لوحة المفاتيح بحيث يكون أقرب إلى أسفل الشاشة، مما يسهل تعديل استعلامك، عند الانتهاء من الكتابة، يمكنك استبعاد لوحة المفاتيح عن طريق التمرير لأسفل عليها، أضافت Apple أيضًا خيار إعادة التحميل إلى قائمة الضغط لفترة طويلة على الجانب الأيسر من شريط علامات التبويب.

إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فيمكنك التسجيل في برنامج Apple التجريبي للتحقق من هذه المعاينات بنفسك. لكن كن حذرًا، ستحتاج إلى التأكد من رغبتك في المخاطرة بتشغيل برنامج يحتمل أن يكون غير مستقر، إذا كنت لا تستطيع الانتظار لفترة أطول قليلاً للإصدار الثابت، فتأكد من عمل نسخة احتياطية لبياناتك قبل تثبيت التحديثات.