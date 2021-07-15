تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Nokia XR20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت علامة Nokia التجارية في إطلاق إعلانات تشويقية لإصدارها القادم من الهواتف الذكية المميزة بتصميم يدعم المقاومة بمعايير أعلى، واليوم تكشف التسريبات المصورة عن تصميم هاتف Nokia XR20.

تستعد علامة نوكيا التجارية لكشف النقاب عن إصدارها القادم من الهواتف الذكية في حدث يعقد في 27 من يوليو، أيضاً من المتوقع أن تعلن رسمياً عن هاتف Nokia XR20.

ويظهر هاتف Nokia XR20 في الصور باللون الأزرق، كما تم تغطية الهاتف بالماء للتأكيد على دعم معايير IP68 في مقاومة الماء.

كما يأتي القطع الخاص بالكاميرة الخلفية بتصميم مختلف إلى حد ما عن التسريبات السابقة، أيضاً يضم الهاتف قطع للمكبر الصوتي في الجزء السفلي، كما يضم منفذ USB C، ومدخل للسماعات.

أيضاً يأتي الجانب الأيسر من إطار الهاتف بزر التشغيل الرئيسي، ومن المتوقع أن يدعم Nokia XR20 رقاقة معالج Snapdragon 480 5G، كما يأتي بحجم شاشة 6.67 إنش في شاشة LCD بجودة عرض HD Plus.

وتأتي إعدادات الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 13 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mah، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول تصميم الهاتف ومعايير المقاومة.

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