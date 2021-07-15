تكنولوجيا: نظام التبريد المخصص لديك بلون ديناميكي – تطلق CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB Pump/لوحة توزيع الخزان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت اليوم شركة CORSAIR®، الرائدة عالميًا في المكونات التي يعشقها اللاعبون، والمصممون، ومجمعو الكمبيوتر الشخصي، عن إطلاق Hydro X Series: CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB Pump/Reservoir Combo. يعمل نظام لوحة التوزيع العالمي الفريد هذا الذي يبلغ حجمه 360 مم على تشغيل حلقة التبريد المخصصة لديك باستخدام سائل تبريد قوي وتقديم خيارات متقدمة للحلقة ذات جمال فريد تحاكي بذكاء مظهر مراوح غطاء CORSAIR و36 مصباح RGB LED يمكن التحكم فيهم بشكل فردي. إنه متوفر باللونين الأبيض والأسود، ويفتح XD7 RGB ثروة من تكوينات التبريد الجديدة التي تضعه في منتصف حلقة التبريد المخصصة لديك.

تعمل لوحة التوزيع الفريدة ونظام المضخة في XD7 RGB على توسيع إمكانات تكوينات نظام التبريد المخصص لـ Hydro X Series. تتصل لوحة التوزيع المصنوعة من الأكريليك بجميع مكونات حلقتك المدعومة بـ Xylem D5 pump المدمجة. يعرض تصميم قناة سائل التبريد الذي يكون على شكل حلقات ثلاثية، بذكاء، سائل التبريد الخاص بك من خلال خزان شفاف بسعة 140 مل، ويتم إضاءته بواسطة 36 مصباح RGB LED قابلة للتوجيه بشكل فردي عند إقرانه بـ CORSAIR iCUE Controller (تباع كل منها على حدة). توفر الثلاثة أزواج من منافذ المداخل والمخارج المعززة بالنايلون والموضوعة بشكل استراتيجي وصولاً سهلاً بشأن توصيل كتلة مياه وحدة المعالجة المركزية، وكتلة مياه وحدة معالجة الرسومات، والمبردات، وغير ذلك في حلقة تبريد سَلِسة وذات أداء عالي مع توفر منافذ إضافية للتعبئة والتصريف ومستشعر درجة الحرارة من أجل تسهيل إدارة المبرد.

يتم تركيب حامل XD7 RGB العالمي داخل أي نقاط من حامل المبرِّد مقاس 360 مم (3 × 120 مم)، ويتناسب تمامًا مع مجموعة واسعة من الأغطية، بما في ذلك CORSAIR 7000 و5000 و Series 4000. يحافظ نظام الحامل المطاطي على ثبات XD7 RGB في مكانه مما يقلل اهتزازات المضخة لتعمل بشكل هادئ للغاية، بينما يتيح لك جسر توصيل مزود الطاقة المزود بـ 24 مسمار بدء تشغيل المضخة دون تشغيل المكونات الأخرى بحيث يمكنك تعبئة سائل التبريد أو استبداله بصورة آمنة وسهلة. لمساعدتك على مراقبة درجات حرارة سائل التبريد لديك، يزودك مستشعر درجة الحرارة المدمج في XD7 RGB بقراءات في الوقت الفعلي من داخل حلقة التبريد.

إلى جانب إطلاق XD7 RGB، هناك مكونان متاحان الآن من Hydro X Series بخيار اللون الأبيض الناصع ليتناسبان مع هيكل الكمبيوتر الشخصي لديك. توفر CORSAIR Hydro X Series XR5 Radiators منطقة تبريد عالية الأداء باللون الأبيض لتشتيت الحرارة من نظامك بسرعة وهي متوفرة بأحجام 240 مم و 280 مم و 360 مم. للمتابعة بالقالب الأبيض، يمكنك الآن توصيل XR5 Radiator ببقية حلقتك باستخدامCORSAIR Hydro X Series XT Hardline Satin White Tubing الجديدة، والتي يبلغ قطرها 12 مم و14 مم. تضفي اللمسة النهائية الجميلة لـ XT Hardline Satin White Tubing مظهرًا غير لامع لونه أبيض لم يسبق له مثيل لإبراز نظام التبريد المخصص لديك بشكل كبير.

التوفر والضمان والتسعير

تتوفر CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB Pump/Reservoir Combo وCORSAIR Hydro X Series XR5 Radiator وCORSAIR Hydro X Series XT Hardline Satin White Tubing بشكل فوري على متجر الويب الخاص بـ CORSAIR وشبكة CORSAIR الخاصة بتجار التجزئة والموزعين المعتمدين على مستوى العالم.

يتوفر ضمان مدته ثلاث سنوات لـCORSAIR Hydro X Series XD7 RGB Pump/Reservoir Combo وCORSAIR Hydro X Series XR5 Radiator. يتوفر ضمان مدته سنتين لـCORSAIR Hydro X Series XT Hardline Satin White Tubing. جميع المنتجات مدعومة من جانب خدمة العملاء وشبكة الدعم الفني لـ CORSAIR على مستوى العالم.

للحصول على أحدث أسعار CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB Pump/Reservoir Combo و CORSAIR Hydro X Series XR5 Radiator وCORSAIR Hydro X Series XT Hardline Satin White Tubing، يرجى الرجوع إلى موقع الويب الخاص بـ CORSAIR أو الاتصال بمندوب مبيعات CORSAIR المحلية أو العلاقات العامة.

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