تكنولوجيا: معالج A15 Bionic القادم من ابل يتميز بعدد 6 من الأنوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم ابل سلسلة هواتفها المرتقبة iPhone 13 بالإصدار الجديد من معالجات الشركة A15 Bionic، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن المعالج يأتي بعدد 6 من الأنوية كما في معالج A14 Bionic الحالي.

كشف تقرير جديد نشر عبر WccFTech عن بعض التفاصيل حول معالج ابل القادم A15 Bionic، حيث ينطلق الإصدار الجديد بنفس تكوينات المعالج الحالي، إلا أن A15 Bionic يجلب بعض التحسينات في الآداء وإستهلاك الطاقة.

ولقد أكد التقرير على أن معالج A15 Bionic يأتي ب6 من الأنوية، إلا أن الرقاقة الجديدة ترتكز على عملية تصنيع N5P node من TSMC.

أيضاً جاء معالج ابل السابق A14 Bionic بدقة تصنيع 5 نانومتر وبعملية تصنيع TSMC، ولقد أكد التقرير على أن ابل لن تقدم الترقية في عملية التصنيع في معالجها الجديد هذا العام، لذا يأتي إصدار هذا العام بدقة تصنيع 5 نانومتر، على أن تنتقل ابل لعملية تصنيع 4 نانومتر في الإصدارات المقدمة من هواتف الأيفون في 2022.

ويأتي معالج A14 Bionic الحالي باثنان من الأنوية المميزة بالآداء المرتفع بينما تدعم 4 من الأنوية إدارة الطاقة في رقاقة المعالج بكفاءة أعلى، وهي التكوينات ذاتها المتوقعة لمعالج A15 Bionic.

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