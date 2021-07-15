مواصفات أول هاتف ذكي قابل للطي من Honor

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 04:17 مساءً - منذ 6 دقائق

بدأت شركة هونور الصينية، العمل على تصميم أول هاتف ذكي لها قابل للطي، وفقا لما ذكره تقرير جديد لموقع ”جيزمو تشاينا“ التقني.

وكانت هونور -في الماضي- جزءا من عملاق التقنية هواوي، والتي انفصلت عنها تحت وطأة الصعوبات التي بدأت تواجهها الشركتان نتيجة للقيود الأمريكية.

كما سمحت خطوة الانفصال عن هواوي، لشركة هونور بمواصلة العمل مع الشركات الرئيسية في الصناعة مثل غوغل الأمريكية العملاقة وكوالكوم.

ووفقا لتقرير جيزمو تشاينا، تقوم هونور بالعمل على هاتف MAGIC X FOLDABLE الذكي القابل للطي بشاشة مرنة داخلية قياس 8 بوصة، وسيكون هناك شاشة خارجية بحجم 6.5 بوصة، الذي يمكن عند الكشف عنه، تحويله إلى جهاز لوحي بسهولة.

وبناء على التفاصيل التي تم تسريبها مؤخرا لأول هاتف قابل للطي من هونور، يفترض أن تصنيع شاشته المرنة سيكون بخطوط إنتاج شركة BOE الصينية، وهي تطور حاليا زجاجا فائق النحافة متقدما لحماية مثل هذه الأجهزة من التلف أثناء الاستخدام اليومي.

وفي وقت سابق، ظهرت على الموقع الإلكتروني للإدارة الوطنية للملكية الفكرية في الصين (CNIPA)، معلومات تفيد بأن هونور قد سجلت علامتي Honor Magic Fold وHonor Magic Flip التجاريتين، فيما يُعتقد أن Honor Magic Flip سيكون هو اسم الهاتف الذكي الصدفي القادم.

كما تأتي المعلومات حول الطراز القادم من شبكة ويبو وصفحة التسريبات المعروفة ”ديجيتال شات“، والتي كشفت أن هونور تقوم بإعداد هاتف قابل للطي يسمى HONOR MAGIC X FOLDABLE.

وبحسب البيانات المعلنة، سيضم الهاتف شاشة خارجية كبيرة وشاشة داخلية بحجم أكبر وستطوى الشاشة للداخل.

ومن المتوقع أن يستخدم هاتف هونور القابل للطي القادم، أيضا معالج Ѕnкрdrкgаn 888+ الجديدة من كوالكوم.

في سياق قريب، أكدت هونور عبر حسابها على شبكة ويبو، أن هاتف Honor 50 الذكي المزود بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 غيغابايت سيُطرح للبيع في الصين، يوم 16 يوليو، بتكلفة 525 دولارا أمريكيا.

ويتميز Honor 50 بشاشة أوليد منحنية بمقاس 6.57 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 778G مع بطاقة الفيديو Adreno 642L.