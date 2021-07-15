تكنولوجيا: رصد جهاز Mi Pad 5 اللوحي في FCC بقدرة شحن 22.5W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمد جهاز Mi Pad 5 اللوحي المرتقب من العملاق الصيني شاومي مؤخراً في FCC، ولقد أكدت شهادة الهاتف على ميزة الشحن السريع بقدرة 22.5W ، مع دعم الجهاز لواجهة MIUI 12.5.

رصد حهاز Mi Pad 5 اللوحي في FCC بنموذج رقم 21051182G، كما كشفت التسريبات عن بعض المواصفات المحدودة لهذا الإصدار.

يأتي الجهاز اللوحي بميزة دعم تقنية Wi-Fi dual-band، كما يدعم Mi Pad 5 تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، وينطلق بواجهة MIUI 12.5، ولقد أوضحت تسريبات سابقة من MIIT أن شاومي تقدم إصدار Mi Pad 5 Pro بميزة الإتصال بشبكات 5G، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 870.

أيضاً من المقرر أن يتميز هذا الإصدار بشاشة LCD بحجم 11 إنش ومعدل تحديث 120Hz، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، ومن المتوقع أن يدعم الجهاز اللوحي عدد 4096 من مستويات الضغط على الشاشة مع قلم stylus الذي يكشف عنه خلال الحدث.

ومن المتوقع أن ينطلق Mi Pad 5 برقاقة معالج Dimensity 1200، وقدرة بطارية 8250 mAh، كما تقدم شاومي خلال الحدث لوحة مفاتيح تتوافق مع الأجهزة اللوحية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الأجهزة الجديدة لاحقاً هذا الشهر.

المصدر

اعلان





