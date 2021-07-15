شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سوار HUAWEI Band 6 يدعم أحدث ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ وقت قصير، كان تعريفنا عن السوار الذكي هو "مجرد شريط رفيع بشاشات صغيرة أحادية اللون وتكنولوجيا محدودة الإمكانيات". في تلك الفترة، كان فيها السوار الذكي يخدم فقط عددًا قليلاً من الأغراض الرئيسية، مثل تتبع اللياقة أو بعض تنبيهات الإشعارات. ومع ذلك، في عالم اليوم المتصل بالإنترنت، نتطلب الكثير من أجهزتنا القابلة للارتداء.

في حين أن بعض هذه الميزات موجودة بشكل أكثر شيوعًا في الساعات الذكية، فإن الأسوار الذكية عادةً ما تكافح قليلاً في هذا الجزء. وهنا يظهر دور سوار HUAWEI Band 6 الذي تم إطلاقه حديثًا من هواوي، والذي يجمع ميزات شبيهة بالساعة الذكية، والمعبأة في هيكل سوار ذكي بسعر تنافسي، ويتيح له القيام بأكثر من الاختيارات الأخرى في فئته، علاوة على توافقها مع الهواتف الذكية التي تعمل على أنظمة iOs وِAndroid.

عندما نلقي نظرة على ما يوفره المفهوم الشائع عن السوار الذكي حالياً، يمكننا أن نرى إهتمام هذه الفئة بالصحة العامة واللياقة البدنية لمستخدميها، بدلاً من استخدام تطبيق منفصل في كل مرة على الهاتف الذكي. فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترغب في مراقبة مؤشراتك الصحية المهمة، مثل مستويات الأكسجين في الدم (SpO2) في جميع الأوقات، ستحصل مع سوار HUAWEI Band 6 على مراقبة مستمرة لهذا المؤشر طوال اليوم. كما يقوم السوار بتنبيه المستخدمين عند إنخفاض مستوى الأكسجين في الدم عن المستويات الطبيعية.

وعند الحديث عن الشاشات الكبيرة، فإن شاشة سوار HUAWEI Band 6 تميزها عن غيرها من الأسوار الذكية: الحجم الكبير الكلي بشاشة AMOLED كاملة مقاس 1.47 بوصة والتي توفر تجربة غامرة. هذا يعني أنه يمكنك عرض جميع الإشعارات وتنبيهات الصحة واللياقة والمزيد على السوار الذكي نفسه، كل ذلك دون الحاجة إلى إنفاق أموال إضافية لشراء ساعة ذكية كاملة.

وأحد أهم المزايا الأخرى التي يتميز بها سوار HUAWEI Band 6 هي عمر البطارية، فبينما يترك البعض أجهزتهم لشحن بطارياتها ليلاً أو فقط عند الحاجة، يبقى احتمال نسيان شحنها وارد الحدوث. وتحل هواوي هذه المشكلة من خلال عمر بطارية طويل الأمد على سوار HUAWEI Band 6، والذي يمكن أن يستمر لمدة أسبوعين كاملين بشحنة واحدة. ويدعم سوار HUAWEI Band 6 الشحن السريع عبر شاحن مغناطيسي، فيمكن أن يوفر الشحن لمدة خمس دقائق لمدة يومين من الاستخدام المعتاد.

ومع ذلك، حتى مع كل هذه التغييرات، فإن الغرض الأساسي من السوار الذكي لا يتغير، وهو تتبع اللياقة البدنية الخاصة بالمتسخدم، ولذا يوفر سوار HUAWEI Band 6 96 وضعًا للتمرين يتم اكتشافها وتتبعها تلقائيًا عبر خاصية Auto Workout Detection للحصول على بيانات دقيقة أثناء ممارسة الرياضة والتمرين. ويتضمن سوار هواوي أيضًا تقنية HUAWEI TruSportTM، التي تحلل بعمق قدراتك في التمرين وتوفر تقييمات مفصلة مثل إعطاء تقريرًا أكثر شمولاً عن تطور مستوى الأداء الرياضي.

ونظرًا لأن المستخدمين اليوم يعتمدون أكثر على أجهزتهم القابلة للارتداء لمتابعة الصحة والحصول على التنبيهات اليومية، فليس من الغريب أن تلعب الميزات الرئيسية مثل الشاشة وعمر البطارية دورًا حيويًا. في حين أن الساعات الذكية عادة ما تحتوي على هذه الميزات، إلا أن سعرها يمكن أن يجعل الأمر مكلفًا، ولذا يعتبر سوار HUAWEI Band 6 البديل الأمثل في فئة السوار الذكي، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على جميع الميزات التي تتوفر في ساعة ذكية، ولكن بسعر معقول لسوار ذكي، مما يجعله في متناول الجميع.

ويمكن للمستخدمين الحصول على السوار الذكي بسعر 999 جنية عبر متجر هواوي الإلكتروني الرسمي، ومتاجر هواوي Experience Store والموزعين المعتمدين في مصر، والحصول على غطاء حماية الشاشة وخصم 90% على أوجه الساعة حتى نهاية شهر يوليو.