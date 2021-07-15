شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب أغلقت تويتر خاصية المنشورات المؤقتة "فليتس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "تويتر" أنها ستغلق خاصية المنشورات الموقتة التي تختفي بعد فترة من الوقت، وتطلق عليها اسم "فليتس" في 3 من أغسطس المقبل، بعدما أخفق المنتج في جذب اهتمام المستخدمين فى أقل من عام من انطلاقه وفقا لما نقله موقع The verege.

ويأتي الإغلاق بعد 8 أشهر فقط من إتاحة منصة التواصل الاجتماعي لهذه الخاصية لجميع مستخدميها بأنحاء العالم، وبعد شهر واحد من بدء تجربة الإعلانات التجارية داخل الخاصية.

وكتبت "تويتر"، في تدوينة، أنها لم تلحظ زيادة في عدد المستخدمين الجدد الذين ينشرون محتواهم عبر خاصة "فليتس".

ونقل موقع The verege، عن إيليا براون نائب رئيس المنتجات في تويتر قولها "كنا نأمل أن تساعد "فليتس" المزيد من الناس على الشعور بالراحة في الانضمام إلى المحادثة على "تويتر".. ولكن في الوقت منذ أن قدمناها للجميع، لم نشهد زيادة في عدد الأشخاص الجدد الذين ينضمون إلى المحادثة مع (فليتس) كما كنا نأمل".

وأشار الموقع إلى أنه بدءًا من 3 أغسطس، سيرى المستخدمون المساحات النشطة (غرف الدردشة الصوتية الحية على تويتر) في الجزء العلوي من جداولهم الزمنية بدلا من "فليتس".