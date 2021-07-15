تكنولوجيا: صور هاتف Realme GT Master تؤكد على اثنان من النماذج بتصميم مختلف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme للإعلان الرسمي عن هاتف Realme GT Master، ولقد رصدت تسريبات مصورة للهاتف تكشف عن اثنان من النماذج التي تأتي ببعض الإختلافات في التصميم.

شغل هاتف Realme GT Master العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، كما رصد نموذج من الهاتف برقم RMX3366 في قوائم Realme التي توضح الإصدارات القادمة من أجهزة الشركة.

ولقد نشر رئيس التسويق في شركة Realme اليوم مقطع فيديو على منصة Weibo، يكشف من خلاله عن نموذجي هاتف Realme GT Master.

ويؤكد مقطع الفيديو على الإختلاق في تصميم وحدة الكاميرة الخلفية في نموذجي Realme GT Master، بينما يتوافق تصميم النموذجين الخارجي، والذي يتميز بتصميم جلدي ابتكر من المصمم الياباني “Naoto Fukusawa” والذي تجمعه شراكة مع Realme منذ بضعة سنوات.

كما يحاكي التصميم الخلفي الذي يتضمن مستطيلات التصميم المميز لحقائب السفر، أيضاً يأتي الهاتفين بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، والتي تنتهي باثنان من فلاش LED بحجم صغير.

ولقد كشفت التسريبات السابقة عن دعم الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 778G، كما يأتي بقدرة بطارية 4300 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، كما يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 Hz، وسرعة لمس 360 Hz، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل في الحدث المرتقب للإعلان عن Realme GT Master في 21 من يوليو.

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