أمازون فكرت في تطوير جهاز تتبع أليكسا للأطفال

دبي - يزن راشد - فكرت شركة أمازون، التي تعرضت أجهزتها المنزلية لانتقادات من دعاة الخصوصية، في تطوير جهاز قابل للارتداء يعمل بنظام أليكسا للأطفال.

ويكون الجهاز المجهز بنظام تحديد المواقع العالمي، الذي يحمل الاسم الرمزي Seeker، موجهًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 12 عامًا.

ويمكن أن يتخذ شكل سوار معصم أو سلسلة مفاتيح أو مشبك، ويوفر الجهاز القابل للارتداء الذي يتم تنشيطه صوتيًا الوصول إلى محتوى أمازون الذي يركز على الأطفال ويسمح للآباء بالتواصل مع أطفالهم ومراقبتهم.

وكانت أمازون تستكشف مفهوم الجهاز في منتصف عام 2019 كجزء من خارطة طريق المنتج لعام 2020. ومن غير الواضح ما إذا كان المشروع قد مضى قدمًا أم لا.

وسعت الشركة إلى تطوير العديد من المنتجات التي تدعم أليكسا والتي تستهدف الأطفال. ومن المقرر أن تصل أداة ديزني القابلة للارتداء التي تحمل الاسم الرمزي Magic Band هذا العام.

وليس من الواضح ما إذا كانت لعبة أم أنها مرتبطة بسوار المعصم Magic لتتبع الضيف الذي نشرته شركة والت ديزني في حدائقها وفنادقها.

وتتعاون الشركتان بطرق مختلفة. ويعمل قسم الحوسبة السحابية في أمازون على تشغيل خدمة البث المباشر +Disney.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت أمازون بتقديم عدة أشهر مجانية من من +Disney لمشتركي خدمات الموسيقى.

وخططت أمازون أيضًا لإطلاق ميكروفون كاريوكي يعمل بنظام أليكسا يطلق عليه اسم Jackson في برايم داي. ولكن لم يكن الجهاز جاهزًا خلال البيع السنوي الذي استمر لمدة يومين الشهر الماضي.

كما خططت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة لبيع جهاز Seeker القابل للارتداء الذي يركز على الأطفال مقابل 99 دولار، بما في ذلك الاتصال اللاسلكي وحق الوصول لمدة عام إلى اشتراك FreeTime Unlimited للشركة، الذي تم تغيير علامته التجارية منذ ذلك الحين إلى +Kids.

وتبلغ تكلفة الاشتراك 2.99 دولار شهريًا للوصول إلى الكتب والأفلام والبرامج التلفزيونية والتطبيقات والألعاب التي تستهدف الأطفال وتتيح للآباء وضع قيود على وقت الشاشة وتصفية المحتوى بناءً على عمر الطفل.

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أمازون تريد جهاز تتبع أليكسا للأطفال

قد يمثل الجهاز الموجه للأطفال توسعًا في طموحات أمازون في الأجهزة الاستهلاكية. وأصدرت الشركة في العام الماضي سوار لياقة بدنية يسمى Halo يمكنه تتبع النشاط البدني والنوم ودهون الجسم ومزاج مرتديه.

وانتقدت مجموعات المناصرة في الماضي إجراءات حماية خصوصية أمازون للأجهزة التي تستهدف الأطفال.

وانضمت حملة Fairplay ومركز الديمقراطية الرقمية في عام 2019 إلى عدة مجموعات أخرى لتقديم شكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية.

وحاججوا بأن إصدار Echo Dot Kids من أمازون ينتهك حقوق خصوصية الأطفال من خلال جمع البيانات دون موافقة الوالدين القابلة للتحقق.

وقالت الشكوى أيضًا إن الشركة احتفظت بالتسجيلات من الأجهزة إلى أجل غير مسمى، ما لم يطلب أحد الوالدين صراحة حذفها.

كما دعا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لجنة التجارة الفيدرالية للتحقيق في كون أمازون قد انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الجهاز.

وقالت أمازون في ذلك الوقت إنها كانت ملتزمة بالقانون وأوضح موقعها الخطوات التي اتخذتها لحماية خصوصية مشتركي FreeTime.

وكشفت أمازون في خريف عام 2019 عن أدوات خصوصية جديدة. بما في ذلك ميزة الاشتراك التي تتيح للمستخدمين حذف تسجيلات أليكسا تلقائيًا على أساس دوري.

وجاءت تحسينات الخصوصية في أعقاب تقرير وكالة بلومبرج بأن آلاف العاملين في أمازون حول العالم كانوا يراجعون المقاطع الصوتية التي جمعتها أجهزة أليكسا في محاولة لتحسين استجاباته للأوامر.

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