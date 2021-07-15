فيسبوك تدفع مليار دولار لصناع المحتوى

دبي - يزن راشد - تخطط شركة فيسبوك لدفع مليار دولار لصناع المحتوى على مدار العام ونصف العام المقبلين كجزء من محاولة لجذب صانعي المحتوى إلى خدماتها العديدة.

ويتم منح الأموال لصناع المحتوى الذين يستخدمون منتجات الشركة بطرق مختلفة:

عبر فيسبوك: يمكن لصناع المحتوى الحصول على مكافأة نقدية لعرض الإعلانات عبر مقاطع الفيديو الخاصة بهم أو الوصول إلى بعض المراحل الرئيسية أثناء البث المباشر.

عبر إنستاجرام: يمكن لصناع المحتوى الحصول على أموال مقابل تمكين الإعلانات عبر مقاطع فيديو IGTV الخاصة بهم أو تلقي الإكراميات في البث المباشر أو إنشاء مقاطع فيديو شائعة عبر Reels.

وتتاح الأموال لصناع المحتوى في الوقت الحالي على أساس الدعوة فقط. ويتم الإعلان عن خيارات جديدة لكسب المال لاحقًا.

وأشارت المنصة إلى أنها توسع الإتاحة لمزيد من صناع المحتوى في وقت لاحق من العام، مع إطلاق مكان مخصص للمكافآت داخل تطبيق إنستاجرام هذا الصيف وفي تطبيق فيسبوك هذا الخريف.

وتهدف المبادرة إلى جعل فيسبوك أفضل المنصات لملايين صناع المحتوى لكسب المال، كما كتب مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي للشركة. ويتم صرف الأموال بحلول نهاية عام 2022.

وتمثل هذه خطوة جريئة من فيسبوك بعد سنوات من قيام الشركات الأخرى ببناء مواقع أكثر إقناعًا لصناع المحتوى لبناء منصة وعمل تجاري.

وفي الآونة الأخيرة، عرضت تطبيقات مثل تيك توك وسناب شات الدفع لصناع المحتوى مباشرة مقابل نشر مقاطع فيديو ناجحة عبر المنصات.

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فيسبوك تدفع مليار دولار

دفع سناب شات مليون دولار يوميًا لصناع المحتوى بعد إطلاق Spotlight في شهر نوفمبر واستمر حتى شهر مايو. وقال متحدث باسم سناب: إن الشركة تواصل دفع الملايين شهريًا.

وتقدم فيسبوك بعض الطرق لصناع المحتوى للحصول على أموال. ولكن الخيارات تختلف عبر الخدمات. وبعض الميزات، مثل Reels، قد لا تدفع لصناع المحتوى.

ويعتبر نهج فيسبوك أكثر إرباكًا من الشركات الأخرى، حيث تؤطر المال على أنه مكافأة لاستكمال الأنشطة والأهداف المختلفة، بدلاً من التركيز على منتج واحد.

ولكن يبدو أن القصد من ذلك هو استثمار النقود في توفير العديد من الخدمات المختلفة للشركة في وقت واحد. مما يساعد في تميزها مع بدء رؤية منافسة جديدة من شركات مثل تيك توك وكلوب هاوس.

وأعلنت الشبكة الاجتماعية في الشهر الماضي أنها لن تأخذ عمولة من صناع المحتوى حتى عام 2023. وذلك في محاولة أخرى لجعل الشبكة أكثر جاذبية.

ويبدو أن الشركة جادة في تحويل صناع المحتوى إلى مصدر جديد للإيرادات. ومع وجود مشكلات إعلانية في أماكن أخرى عبر المنصة. يمكن أن تقدم الإكراميات المباشرة والمدفوعات دعمًا للشركة إذا نمت إلى نطاق كبير بما يكفي.

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