تويتر تغلق ميزة Fleets في أغسطس

we're sorry or you're welcome — Twitter (@Twitter) July 14, 2021 منصة تويتر عن إغلاق Fleets، وهي ميزة التغريدات بوضع ملء الشاشة أعلى الجدول الزمني التي تنتهي صلاحيتها بعد 24 ساعة

ويتم إغلاق تنسيق التغريدات المؤقتة بسبب الاستخدام المنخفض بعد إطلاقه على نطاق واسع قبل ثمانية أشهر فقط.

وقدمت المنصة ميزة Fleets في شهر نوفمبر 2020. وتتيح الميزة للمستخدمين نشر صور بوضع ملء الشاشة ومقاطع فيديو وردود فعل على التغريدات أو نص عادي يختفي بعد 24 ساعة.

وجاءت Fleets بعد سنوات من تقديم سناب شات وفيسبوك وإنستاجرام خيارات مماثلة لمستخدميها.

وبدءًا من 3 أغسطس، يرى المستخدمون بدلاً من ذلك Spaces النشطة – غرف الدردشة الصوتية المباشرة عبر تويتر – في الجزء العلوي من الجداول الزمنية الخاصة بهم.

ويتم تحديث مكان كتابة التغريدات التقليدية بمزيد من ميزات تحرير الكاميرا من Fleets، مثل تنسيق النص وملصقات GIF على الصور.

ويمثل قرار المنصة بإلغاء Fleets اعتراف بأن الميزة لم تنجح وأن الشركة لم تتوصل بعد إلى معرفة كيفية جعل الأشخاص يغردون أكثر.

وكافحت المنصة لسنوات من أجل جذب مستخدمين جدد للنشر بانتظام وليس مجرد استهلاك تغريدات الآخرين.

وكانت ميزة Fleets نسخة من ميزة القصص. وهو تنسيق الوسائط الاجتماعية الشهير الذي ابتكره تطبيق سناب شات وتم نشره بشكل أكبر بواسطة إنستاجرام.

تويتر تغلق ميزة Fleets

قالت الشركة في بيان: كنا نأمل أن تساعد Fleets المزيد من الناس على الانضمام إلى المحادثة عبر المنصة. ولكننا لم نشهد زيادة في عدد الأشخاص الجدد الذين ينضمون إلى المحادثة من خلال Fleets كما كنا نأمل منذ أن قدمنا ​​Fleets للجميع.

ويعد إلغاء الميزة الآن مفاجئ لأن المنصة طرحتها للجميع في شهر نوفمبر وبدأت باختبار الإعلانات بين Fleets الشهر الماضي.

وفي ذلك الوقت، وصفت الشركة الإعلانات بأنها تجربة مع مجموعة من المعلنين. وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الإعلانات بوضع ملء الشاشة تظهر في أجزاء أخرى من التطبيق في المستقبل.

وأضافت الشركة: إذا لم نطور نهجنا وننهي الميزات من حين لآخر فنحن لا نغتنم فرصًا كبيرة بما يكفي. نستمر في بناء طرق جديدة للمشاركة في المحادثات والاستماع إلى التعليقات وتغيير الاتجاه عندما تكون هناك طريقة أفضل لخدمة الأشخاص الذين يستخدمون تويتر.

