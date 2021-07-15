موقع المرجع .. الموسوعة السعودية للمحتوى التعليمي

دبي - يزن راشد - بعد التطور الإلكتروني الكبير الذي وصل إليه العالم، وبعد أن تنوعت مصادر المعلومة وأساليب الوصول إليها بالنسبة للإنسان، برزت في الوطن العربي مجموعة كبيرة من المواقع الرائدة في تقديم المعلومة الموثوقة للقارئ العربي، وأشهر هذه المواقع موقع المرجع الموسوعة السعودية المميزة للمحتوى التعليمي.

ويعد هذا الموقع واحدًا من رواد المحتوى الرقم في العالم العربي، حيث يقدم لزواره الآلاف من المقالات المتنوعة في مختلف الاختصاصات والمجالات، بحيث تجيب هذه المقالات عن أي تساؤل قد يخطر في بال الزائر.

ويهتم الموقع بتقديم مجموعة من نخبة المقالات الإسلامية التي تفصل في الكثير من الأحكام الشرعية بطرق صحيحة لا تشوبها شائبة، وهي مأخوذة من الفتاوى الإسلامية الصحيحة لكبار فقهاء المسلمين.

كما يضم الموقع مقالات في المجال الأدبي والمجال التقني والعلمي. ولعل أهم المجالات التي يعتني بها الموقع المجالات التي تتعلق بالمملكة العربية السعودية من تخصصات جامعية وخدمات حكومية وما إلى ذلك من المواضيع الخاصة بالمملكة، حيث يقدم الموقع آلاف المقالات التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في السعودية.

ويقدم مقالات تعليمية خاصة بالجامعات وتخصصاتها مثل مقال بلاك بورد التقنية الذي يتحدث عن نظام بلاك بورد الكلية التقنية في المملكة من حيث خدماته التي يقدمها وعن التطبيق الخاص به، ومقال بلاك بورد تبوك الذي يتحدث عن كل ما يتعلق بنظام التعليم الإلكتروني بلاك بورد في جامعة تبوك في المملكة العربية السعودية.

ويغطي موقع المرجع أيضا الكثير من المواضيع في المجال الاقتصادي، وتحديدًا المواضيع التي لها علاقة بالبنوك والقروض وأفكار المشاريع والتجارة الإلكترونية.

كما يضم مجموعة من المقالات في المجال الطبي بما فيه من أمراض وطرق علاج موثقة من كبرى مواقع الطب العالمية. ومقالات في تفسير الأحلام ومعاني الأسماء والتنمية البشرية والعلاقات الأسرية، إضافة إلى مقالات في مجال الطبخ والأطباق والحلويات، وفي مجال السيارات ومشاكلها ومزاياها وعروضها.

كما يشمل الموقع مجموعة كبيرة من المقالات المنوعة التي تتنوع في مواضيعها بين التسلية والترفيه والنكت والأسئلة والأجوبة والألغاز وغير ذلك من المقالات المسلية للقارئ.

وجدير بالقول إن هذا النجاح الباهر الذي حققه الموقع لم يكن وليد مصادفة محضة، بل كان نتيجة طبيعية لعمل مستمر قامت به إدارة الموقع وسعى إليه جميع العاملين فيه من كتاب ومحررين ومطورين، ليصل الموقع إلى المنزلة المرموقة التي وصل إليها اليوم، وليكون موقع المرجع واحدًا من أهم المواقع الرائدة في مجال المحتوى الرقمي عبر مستوى الوطن العربي والعالم.