شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتجه لإصدار جديد لإصلاح أكثر ميزاته المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر الإصدار التجريبي العام الجديد من WhatsApp إمكانية تعدد الأجهزة، مما يتيح للمستخدم استخدام واتساب على هاتفه وما يصل إلى أربعة أجهزة أخرى غير هاتفية في نفس الوقت، كذلك يستمر بالعمل حتى لو نفدت بطارية الهاتف لأن كل جهاز متصل بـ WhatsApp بشكل مستقل، يتيح لك ذلك إجراء مكالمة فيديو على جهاز واحد أثناء التصفح على هاتفك أو التحقق من رسائلك على جهاز الكمبيوتر وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ويأنى ذلك ليحل أكبر إحباطات اى مستخدم تجاه تطبيق واتساب هو مدى ارتباطه بهاتفه، حتى الآن في أي وقت تقوم فيه بإعداد حساب WhatsApp ، حتى لو كان على سطح المكتب أو iPad ، فإن المستخدم تقوم بشكل أساسي بتوجيه كل شيء عبر هاتفك، مما يمنعه من تشغيل عدة أجهزة ثانوية مستقلة.

لكن السحر التقني الحقيقي هو كيفية تعامل WhatsApp مع مشكلات الأمان التي تظهر عند تقديم أجهزة متعددة. يعد التشفير الكامل من طرف إلى طرف أحد أهم نقاط البيع في WhatsApp ، جنبًا إلى جنب مع الآخرين مثل Signal و Telegram. مثل الخدمات الأخرى، عمل WhatsApp سابقًا باستخدام مفتاح هوية واحد لجميع الاتصالات المشفرة.

ويتم تشفير كل رسالة على حدة، ولا يتم تخزين الرسائل في الخادم بعد تسليمها. ومع ذلك فإن هذه التغييرات ،دعلى الرغم من الترحيب بها، لا تزال أقل من Telegram والتي تتيح لك استخدام التطبيق على جميع أجهزتك في نفس الوقت ومزامنة الرسائل بسلاسة عبر أي عدد من الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

سيعمل WhatsApp فقط مع ما يصل إلى أربعة أجهزة بخلاف الهواتف، ولكنه لا يزال يمثل خطوة كبيرة في معالجة واحدة من أكبر شكاوى الأشخاص بشأن التطبيق، سيتم اختبار هذه الميزة مع مجموعة صغيرة من المستخدمين من برنامج WhatsApp التجريبي الحالي في الوقت الحالي، قبل طرحها على الجميع بشكل أبطأ.