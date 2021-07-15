تطبيق Google Drive بحلته الجديدة لمستخدمي ويندوز أو ماك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 01:10 مساءً - كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، عن تطبيق ”درايف“ Drive بحلته الجديدة، لمستخدمي نظامي ويندوز من مايكروسوفت، وماك من أبل.

وتتمثل الميزة الرئيسة للإصدار، أنه يمكن الوصول إليه عبر أي وسيط؛ سواء كان هاتفًا ذكيًا أو جهازًا لوحيًا أو أو أجهزة سطح المكتب.

ويمكن تبادل المحتويات على أي جهاز كمبيوتر شخصي يعمل وفقًا لنظام ويندوز أو ماك، إلى جانب العمل مع أنظمة الهاتف الذكي (أندرويد أو آي أو إس).

وتهدف الشركة إلى تبسيط حلول التخزين الخاصة بها باستخدام تطبيق Drive الجديد، واستبدال تطبيقاتها الحالية بالمنزل والمؤسسة ببرنامج واحد.

ويمكن أن يكون التطبيق بديلًا أو يكون مكانًا لدمج ميزات تطبيقيْ Backup and Sync و Drive File Stream.

وستُمكن هذه الخطوة المستخدمين من مزامنة الملفات، وتحميلها بسهولة باستخدام تطبيق واحد بدلًا من استخدام تطبيق Backup and Sync، بالإضافة إلى تدفق ملف Drive.

وعلاوة على ذلك، سيساعد التطبيق الجديد الشركات على إدارة احتياجات التخزين التجارية الخاصة بها.

ويتوافق التطبيق الجديد مع أجهزة ماك وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز، وسيمكن المستخدمين من مزامنة البيانات من أجهزة التخزين الخارجية مثل محركات الأقراص المحمولة والسحابة، وتحميل ومزامنة مقاطع الفيديو والصور إلى Google Drive و / أو صور Google، والمصادر المذكورة مع المعلومات ذات الصلة.

بالإضافة لذلك، من المتوقع أن يتم تكامل مجدول بين تطبيق Google Drive و Microsoft Outlook و Google Meet.

وعند الحديث عن المخطط الزمني للنقل، سيبدأ مستخدمو النسخ الاحتياطي والمزامنة في تلقي تنبيهات للتبديل إلى تطبيق Drive خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بدءًا من 19 يوليو.

ويمكن للمستخدمين بعد ذلك الانتقال إلى تطبيق Drive الجديد لمتابعة مزامنة الملفات لأن تطبيق ”Backup and Sync“ سيتوقف عن العمل، اعتبارًا من الأول من أكتوبر.

من جهة أخرى، بدأ Google Meet في تقييد المستخدمين المجانيين لمدة 60 دقيقة للمكالمات الجماعية، وكانت غوغل تفكر بهذه الخطوة منذ ما قبل انتشار الوباء.

وبينما سيستمر الحد الزمني لمكالمة واحدة لمدة 24 ساعة، سيتلقى المستخدمون الآن إشعارات في 55 دقيقة للمكالمات الجماعية، لتحذيرهم من أن الاجتماع سينتهي قريبًا.

ومع ذلك، سيتمكن مستخدمو ”Google Workspace“ من استضافة مكالمات جماعية، ومكالمات فردية لمدة تصل إلى 24 ساعة.