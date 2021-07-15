مواصفات هاتف Galaxy A30s”‎‎”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 01:10 مساءً - منذ 41 دقيقة

تفاصيل جديدة تم الكشف عنها حول مواصفات جديدة لهاتف ”Galaxy A30s“ من شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، بما في ذلك تفاصيل الكاميرا والشاشة وسعة البطارية.

وحصل هاتف ”Galaxy A03s“ على التأكيد الرسمي من لجنة الاتصالات الفيدرالية الذي كشف عن سعة البطارية، حيث تبين أنه سيأتي ببطارية ضخمة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة.

كما أشارت التقارير إلى أن الهاتف سيتم إطلاقه قريبا، وهذه ليست أول شهادة يحصل عليها هاتف ”Galaxy A03s“، حيث تلقى مؤخرا شهادة تأكيد من مكتب المعايير الهندية أيضا.

ومن المتوقع أن يصل الهاتف مزودا بشاشة ”IPS LCD“ بقياس 6.5 بوصة ومعالج ”MediaTek Helio G35 SoC“ وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 64 غيغابايت.

فضلا عن ذلك، من المقرر أن يأتي الهاتف بثلاث كاميرات في الخلف مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابكسل وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل لاستشعار العمق.

وأشارت التقارير السابقة إلى أن ”Galaxy A03s“ سيعمل بنظام ”Android 11“ مع فتحة لكاميرا سيلفي بدقة 5 ميغابكسل.

ويحتوي ”Galaxy A03“ أيضا على قارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملم ومنفذ USB-C. كما تشير القائمة إلى أن الهاتف الذكي قد يأتي مزودا بمعالج ثماني النواة بتردد 2.3 جيجاهرتز.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق ”Samsung Galaxy A03s“ في الهند قريبا بعد أن تم رصده على موقع ”BIS“.

وكانت قد كشفت التسريبات أيضا مزيدا من التفاصيل عن هواتف سامسونغ القابلة للطي المقرر طرحها في أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يصل هاتف ”Galaxy Z Fold 3“ إلى سعر 1741 دولارا أمريكيا، بينما سيتم بيع هاتف ”Galaxy Z Flip 3“ بسعر 1110 دولارات أمريكية.

ومن المقرر أن يأتي ”Galaxy Z Flip 3“ بشاشة ”AMOLED“ بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وتستعد الشركة لاستضافة حدث ”Galaxy Unpacked“ في الـ 11 من أغسطس/آب المقبل، للكشف عن هاتفي ”Galaxy Z Fold3“ و“Z Flip“، وساعتين ذكيتين جديدتين، ومجموعة جديدة من سماعات الأذن اللاسلكية.

وكانت قد أطلقت سامسونغ هاتف ”Galaxy Z Fold2“ العام الماضي بسعر 2088 دولارا في كوريا الجنوبية، كما بيع هاتف ”Z Flip“ بسعر 1435 دولارا.