تكنولوجيا: تسريبات Geekbench تكشف عن مواصفات Galaxy Z Flip3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Galaxy Z Flip3 في قاعدة بيانات Geekbench اليوم، حيث أوضحت التسريبات مواصفات الهاتف قبل الإعلان المرتقب.

أعتمد هاتف Galaxy Z Flip3 مؤخراً في TENNA في الصين، ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من TENNA تفاصيل البطارية وأبعاد الهاتف.

واليوم يظهر نموذج أخر من هاتف Galaxy Z Flip3 في Geekbench بنموذج رقم SM-F7110U، ورقاقة معالج Snapdragon 888، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

ولقد سجل الهاتف في إختبارات Geekbench 5 عدد 1015 نقطة في إختبارات آداء الأنوية الأحادية، و3161 نقطة في إختبارات آداء الأنوية المتعددة، كما يظهر الهاتف في التسريبات بنظام تشغيل Android 11 وواجهة One Ui.

يذكر أن سامسونج تخطط لكشف النقاب عن هاتف Galaxy Z Flip3 في حدث الشركة المقرر عقده في 11 من شهر أغسطس المقبل، على أن تقدم العملاق الكوري خلال الحدث هاتف Galaxy Z Fold3، وسماعة Galaxy Buds2، مع الإصدارات الجديدة من ساعات Galaxy Watch 4 الذكية.

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