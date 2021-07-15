تكنولوجيا: إشتراك Windows 365 يدعم المستخدمين في بث Windows 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت عملاق البرمجيات قد أعلنت عن خدمة Windows 365 المدفوعة أو ما تعرف ب“Cloud PC” خلال مؤتمر Inspire، حيث يدعم هذا الترخيص المستخدمين في بث وتشغيل Windows 11 بشكل إفتراضي من أي جهاز وفي أي مكان متصل بالإنترنت.

يمكن لخدمة Windows 365 أن تدعم الشركات الكبيرة في الحفاظ على معايير الخصوصية والحماية في نظام التشغيل عند تعيين الموظفيين، حيث يتيح هذا النظام إدارة أنظمة الشركات المالية بأسلوب سلس ودون الحاجة إلى اللجوء إلى تنظيم وإدارة الأنظمة يدوياً.

وتهدف مايكروسوفت بخدمة Windows 365 السحابية لنظام التشغيل مواكبة إتجاه المستخدمين إلى العالم الرقمي بوتيرة أسرع كنتيحة لإنتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تؤكد مايكروسوفت على موعد توفر خدمة الإشتراك الجديدة للمستخدمين في 2 من أغسطس، على أن تتاح الخدمة في إصدارين هما Windows 365 Business وWindows 365 Enterprise، كما تحدد خطة التسعير للإشتراك وفقاً لعدد المستخدمين، أو شهرياً كما ترتكز على سعة التخزين المخصصة للتثبيت.

المصدر

اعلان





