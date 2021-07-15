شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة تمنع "فيسبوك" من تتبعك عبر أجهزة آيفون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن تطرح شركة آبل نظام التشغيل iOS 15 في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيأتي ببعض الميزات الجديدة الرائعة.

ومن أكثر الميزات إثارة التي تأتي إلى iOS 15 وiPadOS 15 وmacOS Monterey هي iCloud Plus والذي يضيف بعض تحديثات الخصوصية المهمة. ويعد Private Relay أحد ميزات الخصوصية المهمة تلك وفقا لما نقله موقع RT.

وتعمل هذه الميزة مثل خدمة الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) لمنع الشركات، مثل "فيسبوك" أو بعض مواقع البيع بالتجزئة، من تتبعك عبر الإنترنت.

وتحتاج إلى التأكد من تحديث جهازك إلى iOS 15 أو iPadOS 15 أو macOS للتمتع بهذه الميزة.

ولن يتمكن الجمهور الأوسع من الحصول على التحديث حتى وقت لاحق من هذا العام. لكن المطورين وأولئك الذين يرغبون في الاشتراك ببرنامج Apple Beta Software يمكنهم تجربته الآن.

وبمجرد تثبيت نظام التشغيل ذي الصلة، من السهل جدا إعداد Private Relay.

-على جهاز "آيفون" أو "آيباد"، انتقل إلى الإعدادات، ثم النقر على Apple ID، وبعد ذلك النقر على iCloud، ثم اختيار Private Relay، ثم قم بتشغيل الميزة.

-على جهاز "ماك" الخاص بك، انتقل إلى System Preferences، ثم النقر على Apple ID، وبعد ذلك iCloud ثم انقر فوق مربع Private Relay.

وتمنحك ميزة Private Relay الفرصة لاختيار موقع عنوان IP الخاص بك. ويمكنك بذلك اختيار موقع عام أو موقع أوسع مثل الدولة.

وهذا يعني أن أي مواقع ويب يتعقبك لأغراض إعلانية قد يعرف مكان تواجدك بشكل عام ولكن لا يوجد مكان محدد.

وكلما زاد مستوى إخفاء هويتك، قلت دقة المحتوى الذي يقع عرضه عليك عبر الإنترنت.

وتزيل خدمة Private Relay الخاصة أي معلومات عن عنوان IP محدد وتمنحك هوية أكثر عمومية عبر الإنترنت.

ويمكن استخدامها فقط مع متصفح "سفاري" ولا يمكن استخدامها لأنشطة VPN الشائعة مثل محاولة بث محتوى "نتفلكس" من بلد آخر.

كما أن الميزة غير متوفرة في عدد من البلدان حيث لا يسمح القانون بمثل هذه الأنشطة.