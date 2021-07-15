شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يطورون شريطًا يمكنه توليد الكهرباء من يديك أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور باحثون جهازا جديدا يمكن ارتداؤه والذي يلتف حول إصبعك، ويحصد العرق أثناء النوم ويستخدمه لتوليد الكهرباء، لكن لا يخزن النموذج الأولي للجهاز سوى القليل من الطاقة في الوقت الحالي، ويأمل المطورين من جامعة كاليفورنيا، سان دييجو، في زيادة السعة في المستقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن ارتدائها لمدة عشر ساعات من شأنه أن يولد طاقة كافية للحفاظ على تشغيل ساعة لمدة 24 ساعة، وهذا فقط من طرف إصبع واحد.

قال الباحثون إن أجهزة الربط الموجودة في بقية أطراف الأصابع ستولد طاقة أكثر بعشر مرات، وتتطلب معظم الأجهزة القابلة للارتداء المنتجة للطاقة من مرتديها أداء تمرينًا مكثفًا أو التغيرات الكبيرة في درجة الحرارة.

فيما أوضح الفريق أن الجهاز عبارة عن شريط يستخدم نظامًا سلبيًا لتوليد الكهرباء من الرطوبة في أطراف أصابعك، حتى لو كنت نائمًا أو جالسًا ساكنًا تمامًا، وذلك لأن أطراف الأصابع هي الجزء الأكثر تعرقًا في الجسم.

وتنتج آلة حصاد الطاقة كميات صغيرة من الكهرباء عندما يضغط مرتديها لأسفل أو يبدأ في التعرق، حيث تقوم بذلك عن طريق تحويل الأنشطة مثل الكتابة أو الرسائل النصية أو العزف على البيانو إلى طاقة يمكن أن تشغل هاتفك.

قال لو يين، باحث مشارك، "على عكس الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بالعرق، لا يتطلب هذا الجهاز أي تمرين، ولا يحتاج إلى مدخلات جسدية من مرتديه حتى يكون مفيدًا".

وأوضح الباحثون، أن أطراف الأصابع تمتلك واحدة من أعلى تركيزات الغدد العرقية في الجسم، حيث ينتج كل إصبع ما بين 100 و 1000 مرة من العرق أكثر من معظم المناطق الأخرى.