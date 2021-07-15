شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ريتشارد برانسون يكشف عن خطط طموحة لبناء فندق على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السير ريتشارد برانسون، إن بناء فندق على سطح القمر هو شيء طالما حلم به وهو يتطلع إلى المستقبل بعد رحلته الأولى على صاروخ شركته فيرجن جالاكتيك، كما أضاف رائد السياحة الفضائية ورائد الفضاء الملياردير، إن العملاء في المستقبل يمكن أن يتوقعوا المزيد من مركبات الفضاء من فيرجن، مما يقلل في النهاية من تكلفة الرحلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُعتقد حاليًا أن تذكرة السفر إلى حافة الفضاء ستكلف حوالي 250 ألف دولار.

وقال السير ريتشارد، إن رحلات فيرجن جالاكتيك قد لا تكون نهاية عمله في الفضاء، حيث تخطط الشركة لبناء مركبة يمكنها الطيران أعلى ولوقت أطول.

وأضاف برانسون، في حديثه عن الأحلام الأخرى التي أراد تحقيقها، "سواء سنبني يومًا ما فندقًا بعيدًا على القمر، وهو شيء طالما حلمت به، أو ما إذا سأترك ذلك لأولادي ليفعلوه، يجب أن نتطلع لذلك حقا".

وأوضح برانسون، "لكن هذا شيء يمثل حلمًا آخر، إذا كان لدي وقت في حياتي لأفعله، فسيكون هذا شيئًا أحب أن أفعله يومًا ما."

يأمل برانسون، أن تنمو صناعة السياحة الفضائية بوتيرة سريعة بعد اللحظة التاريخية التي شهدت انطلاقه من Spaceport America في نيو مكسيكو.

كما يتوقع برانسون أنه مع توفر المزيد من الطائرات والصواريخ الفضائية، سيساعد ذلك في الوقت المناسب في خفض تكلفة الرحلة إلى الفضاء.