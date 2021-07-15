هاتف متين لا يحتاج لغطاء حماية من نوكيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 10:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - يوليو - 2021 8:32 صباحًا

في تقدم جديد في عالم الهواتف، نشرت شركة نوكيا إعلانا ترويجيا لهاتفها الجديد، ألمحت فيه أن الهاتف سيكون متينا ولن يحتاج لغطاء حماية خارجي، وكتب على الصورة التي نشرتها نوكيا لتصميم الهاتف المنتظر”مع جهازنا الجديد لن تحتاج إلى استخدام غطاء الحماية الخارجي للهاتف بعد اليوم”.

أشارت “نوكيا في الصورة إلى أن الإعلان عن الهاتف رسميا سيكون في 27 يوليو الجاري دون ذكر أية تفاصيل عن مواصفات الهاتف التقنية.

وبالنظر للصورة المنشورة يمكننا ملاحظة ان الهاتف سيحصل على تصميم شبيه بهواتف X10 و X20، وسيزود بكاميرا أساسية رباعية العدسة، تحمل علامة ZEISS، وتتوضع عدساتها في إطار دائري يوجد بجانبه مصباح إضاءة من نوع LED.

كما أشارت بعض صفحات الإنترنت إلى أن الهاتف المنتظر سيحمل اسم Nokia XR20، وسيحصل على معالج من نوع Snapdragon 480، وذواكر وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت.