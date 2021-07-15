تكنولوجيا: مواصفات أجهزة شاومي Mi Notebook Pro 14 وNotebook Ultra 15 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب Mi Notebook Pro 14 وNotebook Ultra 15، واليوم تقدم أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هذه الإصدارات قبل الإعلان المرتقب.

تشير التوقعات إلى خطط العملاق الصيني شاومي لإطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب الدفتري لاحقاً هذا الشهر، ولقد أكد موقع 91mobiles على أن الأجهزة تنطلق في حدث يعقد في السوق الهندي بعنوان Mi Notebook Pro 14 وNotebook Ultra 15.

أيضاً كشف تقرير نشر اليوم عن أن شاومي تخطط لإعادة تسمية أجهزة Mi Notebook Pro و Mi Notebook Ultra 15 بإصدارات علامة Redmi الجديدة RedmiBook Pro 14 و RedmiBook Pro 15.

ومن المقرر أن تنطلق الإصدارات الجديدة في السوق الهندي بكرت شاشة Intel Xe، ويتميز Mi Notebook Pro 14 بحجم شاشة 14 إنش، ودقة عرض 2.5K، مع معدل تحديث في الشاشة 60Hz، كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 56Wh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

بينما يتميز Mi Notebook Ultra 15 بحجم شاشة 15.6 إنش، ودقة عرض 3.2K، مع معدل تحديث 90Hz، ويضم الجهاز بطارية بقدرة 70Wh، ويدعم تقنية الشحن بقدرة 100W.

ومن المقرر أن ينطلق كلا الإصدارين بالجيل 11 من معالجات إنتل مع إختيارات Core i5 أو Core i7، كما تتوفر الأجهزة بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام DDR4 3200MHz، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في PCIe SSD.

أيضاً تنطلق الأجهزة بنظام تشغيل Windows 10 Home، وواجهة MIUI+، كما تضم الأجهزة مكبرات صوتية بقدرة 4W، وتدعم تقنية الصوتيات DTS، كما تنطلق بكاميرة HD webcam، ومستشعر للبصمة، ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، مع Wi-Fi 6، ومنفذ USB-C، و USB-A 3.2 من الجيل الأول، ومنفذ USB-A 2، وHDMI، وأيضاً مدخل 3.5 مم للسماعات.

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