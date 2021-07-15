تويتر تلغي خاصية التغريدات المؤقتة

بغداد - ياسين صفوان - ألغت شركة تويتر، خاصية المنشورات المؤقتة "فليتس" التي تختفي بعد فترة من الوقت.

وقالت تويتر في تغريدة ،أنها "لم تلحظ زيادة في عدد المستخدمين الجدد الذين ينشرون محتواهم عبر خاصة "فليتس" كما كانت تأمل.

يأتي الإغلاق الخاصية بعد ثمانية أشهر فقط من إطلاقها لجميع مستخدم التطبيق بأنحاء العالم، وبعد شهر واحد من بدء تجربة الإعلانات التجارية داخل الخاصية.

يشار إلى أنَّ الخاصية انطلقت الثالث من أغسطس/ آب بعدما أخفق المنتج في جذب اهتمام المستخدمين.