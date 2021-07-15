شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلة جيف بيزوس تحصل على الموافقة.. وتحمل على متنها أكبر شخص يصل للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت إدارة الطيران الفيدرالية FAA موافقة لشركة Blue Origin التابعة لجيف بيزوس لأول رحلة فضاء بشرية للشركة في 20 يوليو والتي سترسل والى فانك إلى الفضاء، وهى السيدة التى ستحصل على لقب John Glenn لتصبح هى أكبر شخص يصل إلى الفضاء، وذلك بجانب وأربعة آخرين في المدار، منهم جيف بيزوس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية، حصل جيف بيزوس على موافقة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لحمل البشر على متن صاروخ New Shepard إلى الفضاء في 20 يوليو.

وطُلب من الشركة التحقق من عمل أجهزة وبرامج الصاروخ بأمان أثناء رحلة تجريبية، وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية أنها تفي بالمتطلبات التنظيمية.

ويستعد بيزوس وشقيقه مارك ورائدة الطيران والى فانك وثلاثة ركاب آخرين للإقلاع من غرب تكساس والسفر خارج حدود الفضاء.

وتأتي أخبار Blue Origin بعد أيام فقط من انطلاق ريتشارد برانسون إلى حافة الفضاء على متن أول رحلة مأهولة بالكامل لشركة Virgin Galactic يوم الأحد.

واختار بيزوس يوم 20 يوليو ليكون موعد الإطلاق لتكريم الذكرى 52 لهبوط أبولو 11 على سطح القمر، وتعد فانك ضيف شرف للمهمة، وهى أحد آخر أعضاء مهمة Mercury 13 الباقيين على قيد الحياة.

وستصبح فانك، التي تبلغ من السن 82 عام، أكبر شخص ينطلق إلى الفضاء ويتفوق على السناتور السابق جون جلين الذي استقل رحلة مكوكية فضائية في عام 1998 عن عمر يناهز 77 عامًا.