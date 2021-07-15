شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية جدولة منشور على صفحتك أو مجموعتك على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساعدك إنشاء تقويم محتوى لصفحتك أو مجموعتك على فيس بوك في الحفاظ على جدول نشر، كما أن ترتيب مشاركاتك مسبقًا سيوفر عليك إجهاد النشر في الوقت الفعلي، وإليك كيفية جدولة منشور على فيس بوك على جهاز الكمبيوتر، وفقا لما ذكره موقع "business insider"، وكذلك تتبع ما قمت بجدولته.





1. اذهب إلى موقع فيس بوك، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

كيفية جدولة منشور على صفحة فيس بوك على متصفح سطح المكتب:

2. من صفحة فيس بوك الرئيسية، اضغط فوق صفحات في قائمة الشريط الجانبي على اليسار.

3. ضمن الصفحات التي تديرها، اضغط على الصفحة التي تريد النشر فيها.

4. بمجرد الوصول إلى صفحتك، قم بالتمرير لأسفل في قائمة الشريط الجانبي على اليسار واضغط فوق أدوات النشر، حيث سيتم نقلك إلى موقع Facebook Business Suite.

5. في الزاوية العلوية اليمنى من Facebook Business Suite، اضغط فوق إنشاء منشور.

6. على الجانب الأيسر من النافذة المنبثقة، اكتب رسالتك في جزء النص.

7. تحت جزء النص، يمكنك أيضًا إضافة وسائط أو موقع.

8. بمجرد الانتهاء من إنشاء المنشور الخاص بك، اضغط فوق السهم الأزرق المتجه لأسفل بجوار الزر الأزرق "نشر" في الركن الأيمن السفلي من النافذة.

9. اضغط على جدولة النشر في النافذة المنبثقة.

10. في النافذة المنبثقة الصغيرة، حدد التاريخ والوقت لمنشورتك المجدولة واضغط على حفظ.

11. اضغط على "جدولة النشر" في الركن الأيمن السفلي من النافذة، وسيتم نشر رسالتك تلقائيًا في التاريخ والوقت اللذين اخترتهما.

كما أنه من صفحة المنشورات في Facebook Business Suite، يمكنك رؤية منشوراتك المجدولة بالضغط فوق علامة التبويب المجدولة في وسط الصفحة، ولتعديل منشور مجدول، اضغط فوقه، واضغط على أيقونة النقاط الثلاث الأفقية بجانب تفاصيل المنشور.

كيفية جدولة منشور على مجموعة فيس بوك على متصفح سطح المكتب:

1. اذهب إلى موقع فيس بوك وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. من صفحة فيس بوك الرئيسية، اضغط فوق المجموعات في قائمة الشريط الجانبي على اليسار.

4. من الصفحة الرئيسية لمجموعتك، اضغط فوق ما الذي يدور في ذهنك؟ مربع الكتابة.

5. في النافذة المنبثقة إنشاء منشور، اكتب نص المنشور في قسم اكتب شيئًا ... إذا كنت ترغب في ذلك، ويمكنك تخصيص منشورك بالصور ومقاطع الفيديو والمزيد من خلال تحديد خيار في قسم إضافة إلى منشورك.

6. بمجرد كتابة المنشور الخاص بك وتخصيصه، اضغط فوق رمز التقويم في الركن الأيمن السفلي من النافذة بجوار الزر "نشر" الأزرق.

7. اختر التاريخ والوقت واضغط على الجدول.

كما أنه لعرض المنشور المجدول وتعديله، قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل قائمة الشريط الجانبي على اليسار واضغط فوق منشورات مجدولة، ثم اضغط فوق أيقونة النقاط الثلاث الأفقية بجانب المنشور المجدول لتعديل منشورك أو حذفه.