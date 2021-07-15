شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق الطقس من أبل لديه مشاكل مع درجات حرارة محددة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يُظهر تطبيق الطقس من أبل أي درجات حرارة 69 درجة كجزء من iOS 14، وبدلاً من ذلك يختار إظهار القراءة على أنها 68 أو 70 درجة، ويبدو أيضًا أن التطبيق به مشكلات أيضا فيما يخص قراءة 65 أو 71 درجة، وذلك بعد فحص عدد من المواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك Cape Cod و Foxborough، ماساتشوستس، بالإضافة إلى مقر أبل في كوبرتينو بكاليفورنيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه مشكلة متعمدة في التطبيق أم أنها خطأ في التقريب، بالنظر إلى أن أبل تحصل على البيانات من موقع Weather، والتي تُظهر درجة الحرارة المناسبة عندما يضغط المستخدم.

وتعرض أدوات الشاشة الرئيسية من أبل على أيفون أيضًا درجة الحرارة المناسبة، ويمكن أن يكون مصدر البيانات من أبل بالدرجة المئوية ثم يتم تحويلها إلى فهرنهايت.

وتُظهر تطبيقات الطقس الأخرى، بما في ذلك Dark Sky المملوكة لشركة أبل، قراءات درجة حرارة 69 درجة، حيث كانت استحوذت أبل على Dark Sky في مارس 2020.

كما أنه من المقرر أن تطلق شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا التي يقودها تيم كوك، أحدث إصدار من نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها iOS 15، في وقت ما هذا الخريف بعد الإعلان عنه في يونيو، كما أنه كجزء من iOS 15، سيشهد FaceTime عددًا من التحسينات، بما في ذلك الصوت ثلاثي الأبعاد، والوضع الرأسي الذي يطمس الخلفيات وعرض الشبكة لمؤتمرات الفيديو التي تتنافس مع Zoom.