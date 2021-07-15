شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تساعد مروحية المريخ التابعة لناسا فى استكشاف المريخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت طائرة هليكوبتر Ingenuity التابعة لناسا بأداء جيدًا للغاية خلال رحلاتها التجريبية على المريخ، حيث قامت وكالة الفضاء بتشغيل الطائرة، ويستخدم باحثون في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL)، الذي يشرف على مهمة المريخ، صورًا ملونة تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة على متنها خلال رحلة طيرانها التاسعة والأخيرة في وقت سابق من هذا الشهر، لتحديد مسار آمن للمركبة الجوالة المثابرة، والمساعدة في تحديد مجالات الاهتمام الجديدة التي يمكن للمركبة استكشافها حسبما نقل موقع Digitartlends.

وبعد إثبات أن الطائرة ذاتية القيادة التي تشبه الطائرات بدون طيار يمكنها التعامل مع الغلاف الجوي الرقيق للغاية للمريخ بعد رحلتها التاريخية الأولى في أبريل، تحدث مختبر الدفع النفاث كثيرًا عن استخدام الإصدارات المستقبلية من الإبداع لمساعدة المركبات الكوكبية أثناء استكشافها.

لكن الرحلات التجريبية المعقدة بشكل متزايد لشركة Ingenuity على مدى الأشهر الثلاثة الماضية سارت بشكل جيد لدرجة أن فريق المهمة قرر القفز إلى الأمام وتشغيل المروحية الحالية.

كان على روفرز المريخ استخدام كاميراتهم الخاصة للتحقق من الطريق إلى الأمام، ولكن يمكن أن تكون هذه عملية بطيئة حيث تتقدم السيارة للأمام، وتكتشف بعناية وتتجنب العوائق مثل الصخور والانخفاضات المفاجئة والكثبان الرملية.

يمكن لفريق البعثة أيضًا استخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة كاميرا HiRISE (التجربة العلمية للتصوير عالي الدقة) على متن المركبة المدارية التابعة لناسا لاستكشاف المريخ، لكنها بعيدة جدًا عن سطح الكوكب الأحمر بحيث يمكنها تحديد الصخور التي يبلغ قطرها مترًا واحدًا على الأقل.

وتعد القدرة على استخدام الصور من طائرة هليكوبتر مزودة بكاميرا تحلق على بعد أمتار قليلة من الأرض أمرا هاما لمنح الفريق فهمًا أوضح للتضاريس وتمكينه من استخدام البيانات لإرسال عربته الجوالة بثقة إلى وجهته التالية بسرعة أكبر من ذي قبل.

قال أوليفييه توبيت من مختبر الدفع النفاث: "المروحية هي أحد الأصول القيمة للغاية لتخطيط المركبات الجوالة لأنها توفر صورًا عالية الدقة للتضاريس التي نريد أن نمر بها"، "يمكننا تقييم حجم الكثبان الرملية بشكل أفضل والمكان الذي تتشكل فيه الصخور الأساسية، هذه معلومات رائعة بالنسبة لنا، فهي تساعد في تحديد المناطق التي يمكن للمركبة اجتيازها وما إذا كان يمكن الوصول إلى أهداف علمية معينة عالية القيمة ".

يستخدم مختبر الدفع النفاث المثابرة لاستكشاف حفرة Jezero Crater على كوكب المريخ، نظرًا لأن المنطقة كانت مليئة بالمياه في السابق، يعتقد الفريق أن هناك فرصة جيدة لاحتوائها على أدلة على الحياة القديمة، لمعرفة ذلك على وجه اليقين، ستقوم المركبة الجوالة بحفر عينات من المواد من تحت سطح الكوكب والتي ستُعاد لاحقًا إلى الأرض لتحليلها بعمق.