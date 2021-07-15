شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: يونايتد إيرلاينز قد تنقل ركاباً فى طائرات كهربائية بعد 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لشركة يونايتد إيرلاينز أن تنقل ركاباً في طائرات كهربائية بعد خمس سنوات فقط من الآن، ولتحقيق ذلك قدمت الذراع الاستثمارية للناقلة الدعم لشركة Heart Aerospace التي تتخذ من السويد مقراً لها، والتي تعمل على تطوير طائرة ES-19 ، وهي طائرة كهربائية تتسع لـ19 مقعدًا ويبلغ مداها 250 ميلاً حسبما نقل موقع Digitartlends.

ويأتي الدعم أيضًا من شركة Breakthrough Energy Ventures التي أسسها بيل جيتس وكذلك شركة Mesa Airlines ومقرها أريزونا، لم يتم الكشف عن المبلغ المستثمر.

أعلنت شركة يونايتد هذا الأسبوع أنها وافقت على شراء 100 طائرة من طراز ES-19 ، بشرط أن تفي بمتطلبات السلامة ، والأعمال، والتشغيل الخاصة بالناقل.

قالت الشركة، نقلاً عن مطار شيكاغو أوهير الدولي إلى مطار جامعة بوردو، ومطار سان فرانسيسكو الدولي إلى موديستو إن الطائرة الكهربائية ES-19 ستكون قادرة على الطيران على أكثر من 100 مسار إقليمي قصير لشركة يونايتد من معظم محاورها، مطار مقاطعة المدينة كأمثلة، من المتوقع أن تصبح الطرق التي تتجاوز 250 ميلاً ممكنة في وقت لاحق مع تحسن تكنولوجيا البطاريات.

كما أن استبدال وقود الطائرات بمحركات كهربائية تعمل بالبطاريات يعني أن طائرات Heart's ES-19 لن يكون لها أي انبعاثات تشغيلية ، وهو عامل رئيسي لشركة United في سعيها لإضافة طائرات صديقة للبيئة إلى أسطولها.

بينما طورت Heart بالفعل بعض التقنيات المرتبطة بطائرتها ES-19 ، إلا أنها لم تبني نموذجًا أوليًا فعالاً بعد، على الرغم من ذلك ، يتحدث يونايتد عن إطلاق خدمات تجارية باستخدام الطائرة الكهربائية في وقت مبكر من عام 2026.

قال مايكل ليسكينن، المدير التنفيذي لشركة يونايتد: "نتوقع أن يلعب سوق السفر الجوي الإقليمي قصير المدى دورًا رئيسيًا في تطور الطائرات الكهربائية"، مضيفًا: "نتطلع إلى بدء عملنا مع هارت، حتى نتمكن معًا، يمكننا توسيع نطاق توافر الطائرات الكهربائية واستخدامها لرحلات الركاب في غضون السنوات الخمس المقبلة ".

وفي خطوة أخرى رفيعة المستوى تهدف إلى تشكيل عملياتها المستقبلية، أعلنت يونايتد مؤخرًا عن اتفاقية مشروطة لشراء 15 طائرة مقدمة من Boom Supersonic ، التي تبني طائرة شبيهة بطائرة كونكورد قادرة على الطيران بمعدل ضعف سرعة أسرع الطائرات اليوم.

وقال بوم إن Overture من المقرر أن تصبح أول طائرة تجارية كبيرة خالية من الكربون الصافي وقادرة على الطيران بنسبة 100٪ من وقود الطيران المستدام.

طورت الشركة التي يقع مقرها في كولورادو نموذجًا أوليًا صغيرًا من طائراتها التي تخطط للطيران هذا العام، إذا سارت عملية تطوير Overture وفقًا للخطة ، فإن United تقول إنها يمكن أن تضعها في الخدمة التجارية في عام 2029.