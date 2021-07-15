شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل ستزيد إنتاج iPhone 13 وسط توقعات بزيادة الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير بلومبرج إن شركة آبل تتوقع طلبًا أقوى من المعتاد على iPhone 13 عندما يتم إطلاقه في الخريف ونتيجة لذلك تعزز الإنتاج الأولي بشكل كبير حسبما نقل موقع Digitartlends.

ونقلاً عن أشخاص على دراية بهذا الأمر، يقال إن شركة آبل تخطط لإنتاج 90 مليون جهاز iPhone 13 من الآن وحتى نهاية عام 2021 ، وهي زيادة كبيرة على 75 مليون وحدة عادية أنتجتها الشركة في نفس الفترة في السنوات الأخيرة.

قال تقرير بلومبرج إن توقعات عملاق التكنولوجيا بزيادة الطلب قد تنخفض فى بعض البلدان التي تنفتح مؤقتًا في أعقاب طرح لقاح Covid-19.

وقالت بعض المصادر إنه على الرغم من النقص العالمي في الرقائق الذي يؤثر على عمليات العديد من الشركات حول العالم، فمن غير المرجح أن تؤثر المشكلة على إنتاج iPhone 13.

ومن المتوقع أن تقوم Apple بتحديث جميع طرازات iPhone 12 الحالية - من تصميم 5.4 بوصة إلى الإصدار 6.7 بوصة - عندما تصل بعد شهرين فقط من الآن. ولكن بدلاً من تقديم تغيير جذري في التصميم كما رأينا في التكرار الأخير، من المرجح أن يجلب iPhone 13 معه المزيد من التعديلات الإضافية، بما في ذلك معالج محدث وكاميرا محسّنة وشاشة أفضل.

وتماشياً مع التقارير الأخرى، من المتوقع أيضًا أن تجعل Apple الشق الموجود في الجزء الأمامي من iPhone 13 أصغر من التصميم الحالي، ولكن قد يضطر أولئك الذين يأملون في الحصول على وظيفة Touch ID في الشاشة إلى الانتظار.

في حين أن شركة Apple ستبقى صامتة بشكل مميز بشأن iPhone 13 حتى يوم الكشف عنها ، فقد تم إجراء الكثير من التسريبات والشائعات كالمعتاد ، ولا شك أنه سيكون هناك المزيد في الشهرين المقبلين.