شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى آبل الذكية Watch SE وWatch 5 والان مع تفاصيل الخبر
Watch 5
- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.
- شاشة OLED Retina لا تنطفئ بتكنولوجيا LTPO، 1000 شمعة/ المتر المربع.
- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والتيتانيوم والسيراميك.
- موديلات GPS.
- شريحة S5 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية 64-bit وشريحة W3 اللاسلكية.
- التاج الرقمي Digital Crown مع ردود فعل لمسية.
- مستشعر بصري لنبض القلب من الجيل الثاني.
- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.
- طوارئ SOS3 وميزة اكتشاف السقوط.
- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.
- Wi-Fi وBluetooth 5.0.
- GPS/GNSS وبوصلة ومقياس ارتفاع بارورمتري.
- مكبر صوت 50 بالمئة أقوى7 وميكروفون مدمج.
- سعة 32GB.
- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.
- شاشة OLED Retina بتكنولوجيا LTPO، 1000 شمعة/ المتر المربع.
- شاشة من زجاج Ion-X.
- موديلات GPS.
- شريحة S5 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائى النواة ببنية 64-bit وشريحة W3 اللاسلكية.
- التاج الرقمى Digital Crown مع ردود فعل لمسية.
- مستشعر بصرى لنبض القلب.
- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.
- طوارئ SOS3 وميزة اكتشاف السقوط.
- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.
-Wi-Fi وBluetooth 5.0.
- GPS/GNSS وبوصلة ومقياس ارتفاع قيد التشغيل دائماً.
- مكبر صوت 50% أقوى وميكروفون مدمج.
- سعة 32GB.