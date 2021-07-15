الروبوتات ستسيطر على عالمنا خلال 15 عاماً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

الروبوت أو الإنسان الآلي آلة متحركة مزودة بحاسب يساعدها على القيام بأعمال تمت برمجتها من قبل. وكشف تقرير جديد أن الروبوتات ستسيطر على عالمنا خلال 15 عاما فقط، حيث يمكن أن يتناول البشر وجبات مصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي وتوظف الروبوتات للقيام بالأعمال المنزلية المختلفة سواء داخل المنازل أو خارجها، فضلا عن وجود المنازل المبنية بطريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وجاء تقرير “The Future Smart Energy Consumer” الذي تم إعداده بتكليف من شركة Smart Energy GB لاستكشاف كيف تمهد العدادات الذكية الطريق للابتكارات المستقبلية، ويبحث في كيف ستغير التكنولوجيا وسعينا إلى أن نكون أكثر استدامة حياتنا المنزلية في عام 2035.

وبحسب التقرير، فيمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي (AI) توجيه طائرات الأمن بدون طيار حول ممتلكاتنا المؤتمتة بالكامل – والتحقيق في مشكلات مثل المتسللين والأجهزة التي تستخدم طاقة أكبر مما ينبغي، مما يشير إلى وجود مشكلة، كما ستحظى حدائق الزراعة المائية بشعبية كبيرة، وذلك باستخدام الإعدادات الممكّنة للعدادات الذكية للتحكم في استخدام الحرارة والطاقة لتوفير البيئة المثالية لزراعة الأعشاب والنباتات.

ويمكن أن تظهر التطورات الخضراء، المكونة من مجمعات سكنية مطبوعة ثلاثية الأبعاد، في جميع أنحاء البلاد، بينما من المتوقع أن تزود السلطات المحلية أصحاب الدخل المنخفض بالمنح لتصبح مكتفية ذاتيًا بالكامل من الطاقة، وسيساعد ذلك العائلات على تركيب ألواح شمسية جديدة ومحولات الكتلة الحيوية ووحدات تخزين البطاريات على ممتلكاتهم، مما يمكنهم من توليد ما يكفي من الكهرباء لتلبية جميع احتياجاتهم المنزلية وحتى بيعها لجيرانهم.

وفى الخارج، يمكن أن تسمح البيوت الزجاجية المزودة بمنشآت للطاقة المتجددة الممولة بالمنح للناس بزراعة مجموعة من الفواكه والخضروات الغريبة التي لا تنتمي إلى المملكة المتحدة على سبيل المثال، كما يمكن أن تسمح الطاقة من الألواح الشمسية لسائقي السيارات بشحن سياراتهم الكهربائية باستخدام الطاقة الكربونية المحايدة.