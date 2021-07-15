تكنولوجيا: مشكلة شاشة Galaxy S20 تظهر بعد مرور عام من إستخدام الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التقارير التي تسجل من مستخدمي هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Ultra والتي تسلط الضوء على مشكلة في شاشة هذه الإصدارات في صورة وميض باللون الأخضر أو الأبيض.

إرتفع عدد الشكاوى المسجلة من مستخدمي هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Ultra في الفترة الأخيرة، فبعد أن سجلت أولى الشكاوى من المستخدمين خلال شهر مايو في منتدى سامسونج، تم رصد المشكلة تباعاً لدى عدد أكبر من المستخدمين.

ولقد أوضح أول المستخدمين مشكلة الوحدة الخاصة به، حيث ظهرت بعد الخطوط الوامضة على الشاشة أثناء تشغيل الألعاب على الهاتف، وعند طلب الدعم من سامسونج تم إقتراح إعادة ضبط الهاتف، ومن ثم تحولت الشاشة إلى اللون الأخضر والأبيض مع إرتفاع حرارة الشاشة.

ولقد سجلت حالات أخرى مشابهه على منصة Reddit، والتي تظهر بعد مرور عام تقريباً على إستخدام الهاتف وإنتهاء الضمان، كما أشارت التقارير إلى أن مستخدمي هاتف Galaxy S20 Ultra هو الأكثر تأثراً بهذه المشكلة.

يذكر أن سامسونج لم توضح حتى الآن السبب الرئيسي لظهور هذه المشكلة في هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Ultra، كما لم تكشف عن أي معالجة لهذه المشكلة حتى الآن.

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