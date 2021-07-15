شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام تتخذ هذا الإجراء لتأمين حسابك..تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت إنستجرام فحص الأمان، وهي ميزة جديدة لمساعدة الأشخاص في الحفاظ على أمان حساباتهم عبر المنصة، ويوجه فحص الأمان الأشخاص، الذين ربما تم اختراق حساباتهم، من خلال الخطوات اللازمة لتأمينها وفقا لما نقلته aitnews.

ويتضمن ذلك التحقق من نشاط تسجيل الدخول ومراجعة معلومات الحساب وتأكيد الحسابات التي تشارك معلومات تسجيل الدخول وتحديث معلومات الاتصال لاسترداد الحساب مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

ويرى الأشخاص الذين لديهم حسابات تم اختراقها مسبقًا مطالبة عند تسجيل الدخول يسألون عما إذا كانوا يريدون بدء فحص أمني.

وتخطط إنستجرام أيضًا لإضافة دعم للمصادقة الثنائية من خلال واتساب، بحيث إذا كنت تستخدم واتساب، فإنه بإمكانك خلال الأسابيع القادمة حماية حسابك باستخدام رقم واتساب في بلدان معينة.

وبدلاً من ذلك، يمكنك تمكين المصادقة الثنائية باستخدام رقم هاتفك أو تطبيق المصادقة مثل Duo Mobile أو Google Authentication.

وتقول المنصة إن هناك زيادة طفيفة في الحسابات التي تدعي أنها إنستجرام في الرسائل المباشرة لجعل الأشخاص يشاركون كلمات المرور الخاصة بهم.

وترسل المنصة رسائل البريد الإلكتروني فقط. ويمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كانت رسالة البريد الإلكتروني أصلية من خلال النظر في علامة التبويب رسائل البريد الإلكتروني من إنستجرام في الإعدادات.