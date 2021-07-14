تكنولوجيا: "فيس بوك" تخطط لدفع مليار دولار لصانعى المحتوى حتى 2022 بمميزات جديدة

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة (فيسبوك) عملاق منصات التواصل الاجتماعى، لدفع مليار دولار لمنشئي المحتوى على مدار العام ونصف العام المقبلين كجزء من محاولة لجذب صانعى المحتوى إلى المنصة.

وذكر موقع (ذا فيرج) التقني أنه سيتم منح الأموال لمنشئي المحتوى الذين يستخدمون منصة (فيسبوك) بطرق مختلفة، موضحًا أنه يمكن لمنشئي المحتوى الحصول على مكافأة نقدية لعرض الإعلانات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم أو الوصول إلى معالم معينة أثناء البث المباشر.



وعلى منصة (انستجرام) التابعة لـ(فيس بوك) يمكن لمنشئي المحتوى الحصول على أموال مقابل تمكين الإعلانات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم، أو من خلال البث المباشر، أو إنشاء مقاطع فيديو شائعة على .



وأشار (ذا فيرج) إلى أن فيسبوك تهدف من ذلك إلى أن تكون أفضل المنصات لملايين صانعي المحتوى لتحقيق أرباح.