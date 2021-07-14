تكنولوجيا: سماعة Amazfit PowerBuds Pro اللاسلكية تدعم تتبع صحة المستخدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق سماعة Amazfit PowerBuds Pro اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، ودعم تتبع صحة المستخدم عند طريق الأذن، كما تتوفر بسعر 150 دولار.

تقدم Amazfit سماعة PowerBuds Pro اليوم بتصميم كلاسيكي لا يختلف عن الإصدارات المنافسة في الأسواق، إلا أن Amazfit تنقل من خلال هذا الإصدار بعض المميزات التي أشتهرت بها إصدارات الشركة من الساعات والسوارات الذكية إلى أذن المستخدم.

وتضم سماعة PowerBuds Pro اللاسلكية مستشعر لضربات القلب عبر الأذن، والذي يدعم تتبع ورصد ضربات القلب أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

كما تدعم السماعة اللاسلكية قراءة معدل ضربات القلب عبر النقر على PowerBuds Pro، وتنبيه المستخدم عند تخطي ضربات القلب المعدل الطبيعي.

أيضاً تقدم Amazfit ميزة أخرى في السماعة اللاسلكية لدعم صحة المستخدم عبر تحديد زاوية إنحناء فقرات العنق بإستخدام مقياس تسارع في السماعة ومن ثم تعمل على تنبيه المستخدم.

كما تأتي PowerBuds Pro بميزة تعمل على مراقبة إعدادات الإستماع الخاصة بالمستخدم غالباً، ومن ثم تعمل على إقتراح تغيير إعدادات الإستماع بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية لحماية حاسة السمع.

أيضاً تأتي السماعة اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، والتي تعمل من خلال ثلاثة من الميكروفونات لحجب الأصوات الخارجية بقدرة 40 ديسيبل.

وتدعم PowerBuds Pro تقنية البلوتوث 5.0، ومعايير مقاومة الماء IP55، وتدعم البطارية في السماعة والحافظة المستخدم بعمر شحن يصل إلى 30 ساعة، ومن المقرر أن تتوفر السماعة في 15 من يوليو بسعر 150 دولار أو 130 يورو.

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