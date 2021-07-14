تكنولوجيا: تسريبات TENAA تؤكد على دعم vivo S10 Pro بمستشعر 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق هاتف vivo V2121 خلال الفترة القادمة بعنوان vivo S10 Pro للأسواق، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات TENAA بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

كشفت التسريبات اليوم عن تفاصيل مواصفات هاتف vivo S10 Pro كاملة قبل الإعلان الرسمي، حيث يضم الهاتف وحدة للكاميرة الخلفية بتصميم مستطيل تضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، كما يتضمن الهاتف كاميرة أمامية مزودجة.

من جانب أخر لم توضح تسريبات TENAA بشكل دقيق فئة المعالج الذي يدعم الهاتف، إلا أن المعالج يدعم سرعة 2.6 GHz لذا تشير التوقعات إلى أن المعالج الذي يدعم الهاتف هو Dimensity 1100.

كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت إلا أنه لا يدعم التخزين الخارجي.

ويأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر رئيسي بدقة 44 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يضم بطارية بقدرة 4000 mAh.

المصدر

اعلان





