«تويتر» يزيح الستار عن تقنية تسمح لك بتحديد من يرد على تغريداتك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن تقنية جديدة تسمح لمستخدميه بتحديد من يمكنهم الرد على تغريداتهم.

ونشر موقع "إنجادجيت"، المتخصص في الشأن التقني، تقريراً أوضح خلاله أن "تويتر" أدخل رسمياً بعض التغييرات، التي تسهل اختيار كيفية الرد على التغريدات، وتحديد من يمكنه الرد عليها الآن.

وأوضح التقرير أن التقنية الجديدة تمنح مستخدمي تويتر طريقة للتأكد من سيرد على تغريدات شخص ودود ومقرب، حيث تتيح لك تغيير من يمكنه الريد على تغريداتك حتى بعد إرسالها بالفعل.

وسيكون كل ما على المستخدم هو النقر على زر علامة القطع في الزاوية اليمنى العليا، لتغريدته، واختيار الخيار الذي يقول "تغيير من يمكنه الرد".

ومن المحتمل أن تكون الميزة الجديدة جزءًا من جهود الموقع "لزيادة صحة المحادثة العامة"، والتي قال الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، جاك دورسي سابقًا، إنها الهدف الوحيد لشركته.