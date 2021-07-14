شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يجعل من الصعب مشاركة المحتوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر انستجرام المملوك لـفيس بوك ميزة جديدة ستجعل من الصعب على المستخدمين مشاركة المحتوى، ومع هذه الميزة الجديدة، تهدف منصة الشبكات الاجتماعية إلى منعك من إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى أصدقائك.

ووفقًا لتقرير صادر عن The Verge، تختبر الشركة ملصق "إعادة المشاركة" أو "reshare" يمكن وضعه على Stories، ويضيف التقرير أنه مع هذه الميزة الجديدة، يريد انستجرام جعل المشاركات "مقصودة" و"مدروسة" بشكل أكبر، وبالإضافة إلى ذلك، تريد الشركة أيضًا تقليل عدد "البريد العشوائي" فى القصص.

ويشعر انستجرام أن الضغط على زر المشاركة فى المنشورات أمر سهل للغاية وأن الشركة تريد إضافة خطوة إضافية إلى العملية، ووفقًا للتقرير عبر الإنترنت، "عند التحديد، ستظهر علامة تبويب" تمت مشاهدتها مؤخرًا "وتتيح للمستخدمين الاختيار من بين المشاركات التى شاهدوها فى آخر ساعة أو حفظوها أو نشروها، والتى يمكنهم بعد ذلك مشاركتها فى قصتهم، ويمكنهم إدراج IGTV وبكرات ومحتوى فيديو".

وفى وقت سابق، إذا كنت ترغب فى مشاركة منشور موجز لقصتك، فعليك القيام بذلك يدويًا من المنشور نفسه. سيحل هذا الاختبار الجديد محل هذه الوظيفة وسيتطلب منك الابتعاد عن المنشور عن طريق إنشاء وضع جديد، فيما كشف تقرير عبر الإنترنت الشهر الماضى أن انستجرام قد بدأ اختبارًا جديدًا سيسمح للمستخدمين بإضافة روابط إلى قصص انستجرام الخاصة بهم.

كما ذكرت Verge، ستعمل الروابط الواردة فى قصص انستجرام بطريقة مختلفة، ولن تظهر الروابط مع خيار "التمرير السريع"، وبدلاً من ذلك ستظهر كملصق رابط فى القصة، ولذلك، سيتعين على المستخدمين النقر على الرابط لاتباع الرابط، ويضيف التقرير أن الأشخاص سيتمكنون أيضًا من الرد على هذه القصص التى تأتى مع ملصق رابط، وهو أمر غير مسموح به حاليًا.