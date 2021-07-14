تكنولوجيا: ابل تدعم سلسلة iPhone 13 بتحسينات في ميزة التكبير البصري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل مواصفات سلسلة هواتف iPhone 13 المرتقب إطلاقها رسمياً لاحقاً هذا العام، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن ابل تدعم الإصدارات الجديدة بتحسينات في ميزة التكبير البصري.

بدأت ابل في الإستعداد للإنتاج الصخم لسلسلة هواتف iPhone 13، ولقد كشف تقرير بلومبرغ على أن عملاق التكنولوجيا قامت برفع نسبة طلبات التوريد لتكوينات الهواتف بنسبة 20% بهدف إنتاج ما يصل إلى 90 مليون وحدة من هواتف iPhone 13 هذا العام.

كما أوضح تقرير بلومبرغ أن إنتاج ابل خلال السنوات الماضية كان قد ثبت عند 75 مليون وحدة من هواتف الأيفون، إلا أنه أقل من الإنتاج المحدد هذا العام.

ولقد أكد التقرير على أن السبب في خطط ابل لزيادة الإنتاج قد يعود لتوقع ابل زيادة المبيعات نتيجة لإستقرار الأسواق العالمية إلى حد ما عقب إنتشار اللقاحات لفيروس COVID-19، مع توقعات بإتجاه المستخدمين هذا العام للترقية إلى هواتف الأيفون التي تدعم الإتصال أيضاً بشبكات 5G.

وتأتي الترقية الرئيسية هذا العام في سلسلة iPhone 13 في رقاقة المعالج الجديدة التي تأتي بآداء أسرع، كما تشير التوقعات إلى أن الإصدارات الجديدة تأتي بتحسينات في إمكانيات الكاميرة في تسجيل الفيديو، وأيضاً تحسينات في ميزة التكبير البصري.

كما تدعم ابل الشاشات في سلسلة iPhone 13 هذا العام بتقنية IGZO التي تدعم إستجابة سريعة وآداء أفضل، أيضاً من المتوقع أن تأتي إصدارات هذا العام بحجم أصغر في نتوء الكاميرة.

يذكر أن تقرير بلومبرغ كشف عن تطوير ابل لمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، وأيضاً تصميم جديد للشاشة بدون نتوء الكاميرة، على أن تقدم ابل هذه المميزات في هواتف الأيفون التي تتطلق في 2022.

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