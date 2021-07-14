شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SolarWinds: قراصنة مجهولين استغلوا عيبًا برمجيًا تم اكتشافه حديثًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة البرمجيات سولارويندز، إن قراصنة مجهولين استغلوا عيبًا غير معروف سابقًا فى اثنين من برامجها لملاحقة "مجموعة محدودة ومستهدفة من العملاء"، ولم يحدد البيان الذى صدر مؤخرا، المتسللين المتورطين.

وفى صفحة أسئلة وأجوبة ملحقة بالبيان، قالت SolarWinds إن الخلل كان "غير مرتبط تمامًا" باختراق الشبكات الحكومية العام الماضى من قبل الجواسيس الروس المزعومين، وهى عملية تجسس مترامية الأطراف استخدمت شركة برمجيات مقرها تكساس كنقطة انطلاق اقتحام الشبكات المستهدفة.

وأضافت الصفحة أن SolarWinds "ليست على دراية بهوية العملاء المحتمل تأثرهم" الذين تم القبض عليهم فى حملة القرصنة الأخيرة، فيما عزت شركة SolarWinds الفضل لباحثى شركة مايكروسوفت فى العثور على الخطأ، ولم ترد شركة SolarWinds على الفور على طلب من رويترز للحصول على تعليق على الإعلان.