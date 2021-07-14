تكنولوجيا: رصد تفاصيل سعر وتصميم ومواصفات Galaxy Watch 4 في أمازون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قوائم أمازون عن تفاصيل مواصفات وسعر وألوان ساعة سامسونج المرتقبة Galaxy Watch 4.

تكشف سامسونج النقاب رسمياً عن ساعات Galaxy Watch 4 وGalaxy Watch 4 Classic الذكية في حدث يعقد في شهر أغسطس المقبل، واليوم تقدم أحدث التسريبات مزيد من التفاصيل عن الساعات الذكية قبل الحدث الرسمي.

ولقد رصدت الصفحة الرسمية للساعات الذكية اليوم عبر WinFuture، حيث تظهر الإصدارات القادمة بعدد 4 من النماذج والتي تتضمن ساعة Galaxy Watch 4 الذكية بحجم 40 و44 مم، وساعة Galaxy Watch 4 Classic الذكية بحجم 42 و46مم.

ويأتي الإصدار الأقل تكلفة من Galaxy Watch 4 بسعر 309 دولار في كندا، أي سعر 250 دولار أمريكي، بينما تأتي Galaxy Watch 4 Classic بسعر 463 دولار في كندا، أي ما يعادل 370 دولار تقريباً، إلا أن التسريبات تشير إلى أن الساعة الذكية ستنطلق بسعر يبدأ من 300 يورو في السوق الأوروبي.

أيضاً تكشف قوائم أمازون عن دعم الساعات الذكية لنظام تشغيل جوجل Wear OS، كما تؤكد التسريبات على أن سامسونج تبدأ في شحن سلسلة ساعات Galaxy Watch 4 في 27 من أغسطس، أي بعد أسبوعين تقريباً من الإعلان المرتقب في 11 من أغسطس.

من جانب أخر أكدت التسريبات على أن ساعة Galaxy Watch 4 Classic الذكية بحجم 46 مم تأتي بحجم شاشة 1.36 إنش مع إطار قابل للتدوير، كما تقدم سامسونج ساعة Galaxy Watch 4 الذكية بحجم 44 مم بنفس حجم الشاشة 1.36 إنش.

بينما تأتي النماذج المميزة بحجم 42 و40مم بحجم شاشة 1.19 إنش، ومن المقرر أن تدعم الساعات الذكية مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم، وV02 Max، ومراقبة نسبة الأكسجين في الدم، مع مراقبة ورصد معدل ضربات القلب.

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