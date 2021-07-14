دبي - يزن راشد - أنهت شركة جوجل مكالمات الفيديو الجماعية غير المحدودة في تطبيق Google Meet لحسابات جيميل المجانية، وذلك وفقًا لصفحات الدعم.

ويواجه المستخدمون الذين لديهم حسابات مجانية ويسجلون الدخول إلى Google Meet تقييدًا لمكالماتهم الجماعية بحيث تصبح ساعة واحدة بدلاً من مدة الاجتماع السابقة البالغة 24 ساعة.

وكان عرض اجتماع المجموعة غير المحدود من جوجل مفيدًا لأن العديد من الوظائف الشخصية التقليدية انتقلت عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا.

ويعني أنه لا داعي للقلق بشأن انقطاع المكالمة أو إنشاء روابط اجتماع جديدة أنه يمكنك ترك مكالمة الفيديو الخاصة بك أثناء اللقاءات العائلية الطويلة.

وتم فتح Google Meet للمستخدمين من غير المؤسسات في شهر أبريل من العام الماضي للتنافس بشكل أفضل مع Zoom.

ووعدت جوجل وفي ذلك الوقت بالحفاظ على اجتماعات غير محدودة حتى 30 سبتمبر 2020. ومددت الشركة لاحقًا تلك النافذة حتى شهر مارس 2021. كما مددتها مرة أخرى حتى نهاية شهر يونيو.

وبحسب جوجل، فإنه يتعين الآن على مستخدمي جيميل المجاني التعايش مع فكرة أن المكالمات الجماعية مع 3 مشاركين أو أكثر محددة بمدة 60 دقيقة.

وبحلول الدقيقة 55، يتلقى الجميع إشعارًا بأن المكالمة على وشك الانتهاء. ومن أجل تمديد المكالمة، يمكن للمضيف ترقية حساب جوجل. وبخلاف ذلك، تنتهي المكالمة في 60 دقيقة.

اقرأ أيضًا: Google Meet تجعل ميزة رفع الأيدي أكثر وضوحًا

Google Meet تضع حدًا لمكالمات الفيديو الجماعية

لا تزال عملاقة البحث تسمح للمكالمات الفردية بالبقاء للمدة الزمنية التي تحتاجها. ولكن مع اقتراب الصيف الثاني للوباء، أصبحت المكالمات الجماعية الأطول تتطلب تكلفة إضافية. مثل الاشتراك حاليًا بقيمة 7.99 دولارات شهريًا في فئة Google Workspace الفردية (9.99 دولارات شهريًا بعد شهر يناير 2022).

ومثل جوجل، تعد مكالمات Zoom الفردية غير محدودة ومجانية. ولكن تم التعامل مع المكالمات الجماعية بشكل مختلف.

وتوسعت Zoom بشكل دوري لتتجاوز حد 40 دقيقة للاجتماعات خلال عطلات معينة مثل عيد الميلاد وليلة رأس السنة الجديدة

وبدأ كل من Google Meet و Zoom ومايكروسوفت تيمز كمنتجات اتصالات الأعمال التي تم تبنيها من قبل المستخدمين غير التجاريين في الأيام الأولى للوباء.

وبعد أن اختفت الآن بعض العروض المجانية، أصبح من المثير للاهتمام معرفة الخدمات التي يلتزم بها الأشخاص.

اقرأ أيضًا: Google Meet تتيح لك معاينة الفيديو قبل الاجتماع