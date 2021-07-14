مجموعات فيسبوك يمكنها الآن تعيين خبراء المجموعة

دبي - يزن راشد - قدمت منصة فيسبوك ميزة جديدة تسمى خبراء المجموعة Group Experts، التي تسمح للمسؤولين بتحديد الأعضاء الذين على دراية كبيرة بموضوع المجموعة.

وتعتبر مجموعات فيسبوك مكانًا لخبراء متخصصين يغطون مجموعة واسعة من الموضوعات. وغالبًا ما ينضم هؤلاء الأعضاء المطلعون إلى المحادثات للإجابة على الأسئلة وتقديم الأفكار وتقديم الدعم.

ويتمتع هؤلاء الخبراء بأهمية كبيرة للأعضاء، إذ إن مساهماتهم في المجموعات تساعد على تعزيز الثقة بين المجتمع.

ويحصل خبراء المجموعة على شارة بجوار اسمهم لإثبات ذلك. وتظهر هذه الشارة عبر المشاركات والتعليقات وفي ميزة الأسئلة والأجوبة.

ويتم اختيار خبراء المجموعة من قبل مسؤولي المجموعة، ويتم منح الخبراء هذه الصفة بمجرد قبولهم الترشيح. ويمكن للمسؤولين إلغاء حالة الخبير أيضًا.

وتختبر فيسبوك طرقًا لتسهيل عثور المسؤولين على هؤلاء الخبراء، من خلال مطالبة مستخدمين محددين، الموجودين حاليًا في مساحات الألعاب واللياقة البدنية، بإضافة الألعاب أو الأنشطة التي يعرفون عنها.

ويمكن لمسؤولي المجموعة البحث في هذه الموضوعات للعثور على خبراء المجموعة الجدد. كما يمكن للمسؤولين التعاون مع هؤلاء الأعضاء لاستضافة أسئلة وأجوبة والرد على أسئلة الأعضاء ومشاركة وجهات النظر.

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فيسبوك تضيف ميزة خبراء المجموعة

تعمل هذه الطريقة كمحرك نمو للمجموعات أيضًا، حيث يمكن للخبراء الجدد دعوة المتابعين الذين تفاعلوا مؤخرًا مع صفحتهم الرئيسية للانضمام إلى المجموعة أيضًا.

ومع ذلك، إذا قامت مجموعة بترشيح خبير غير جدير بالثقة أو إذا كانت هذه المجموعة متورطة عمدًا في نشر معلومات مضللة، فيكون الأمر متروكًا للمسؤولين بشكل حصري لإزالته من حالة الخبراء.

على سبيل المثال، من المحتمل ألا ترشح المجموعات التي تدفع بأجندات مكافحة التطهير العرقي الأطباء التقليديين أو مسؤولي الصحة العامة كخبراء.

ولذلك، بينما تحدد علامة الخبير ثقة المشرفين، فإنها لا تؤهل شخصًا بشكل موضوعي باعتباره خبيرًا حقيقيًا.

وعند السؤال عن أدوات الإشراف الإضافية لضمان تقديم خبراء المجموعة لمعلومات دقيقة، أدرج متحدث باسم فيسبوك الطرق المحددة التي تتعامل بها الشركة مع المعلومات الخطأ عبر المنصة. مثل مدقق الحقائق التابع لجهات خارجية وتقليل توزيع المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه على أنه مضلل.

وأضاف أنه يمكن للأعضاء دائمًا الإبلاغ عن المحتوى لمسؤولي المجموعة. وتعتقد فيسبوك أن خبراء المجموعة يدعمون المسؤولين في تعزيز جودة المحادثات وتسهيل اكتشاف المحتوى القيم. ويؤدي ذلك إلى تقديم تجربة أكثر جدوى للأعضاء.

وترغب الشركة في زيادة الترويج لميزة المجموعة التي تتيح للمستخدمين الانضمام إلى مجتمع حول مواضيع محددة والتفاعل مع أشخاص آخرين.

وبدأت المنصة في الشهر الماضي بطرح غرف الصوت المباشر للمستخدمين كبديل لمساحات تويتر وكلوب هاوس.

وأعلنت الشبكة الاجتماعية أيضًا عن منصة البودكاست الخاصة بها، التي أصبحت متاحة الآن لصناع البودكاست.

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